Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Сумах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четверг в городе Сумы на севере Украины вновь прогремели взрывы.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит лишь в части Сумской области.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в четверг в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Этот же телеканал ранее сообщал о взрывах в Сумах.
"В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит лишь в части Сумской области.