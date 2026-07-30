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Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Сумах

Краткий пересказ от РИА ИИ В четверг в городе Сумы на севере Украины вновь прогремели взрывы.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит лишь в части Сумской области.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в четверг в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Этот же телеканал ранее сообщал о взрывах в Сумах.

"В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".