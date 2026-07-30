ВС России поразили три сухогруза, используемые ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ поразили сухогруз в порту "Южный".
- Также были поражены два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ночью поразили сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации также поражены сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество", - говорится в сообщении.