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ВС России поразили три сухогруза, используемые ВСУ - РИА Новости, 30.07.2026
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08:03 30.07.2026 (обновлено: 08:04 30.07.2026)
ВС России поразили три сухогруза, используемые ВСУ

ВС РФ поразили три сухогруза восточнее и южнее Одессы, используемые ВСУ

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения
Учения - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы РФ поразили сухогруз в порту "Южный".
  • Также были поражены два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ночью поразили сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации также поражены сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество", - говорится в сообщении.
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