ВС России поразили три сухогруза, используемые ВСУ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ночью поразили сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ, сообщило Минобороны России.