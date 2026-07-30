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Суд узаконил заочные пожизненные сроки боевикам ВСУ за убийства пленных - РИА Новости, 30.07.2026
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Суд узаконил заочные пожизненные сроки боевикам ВСУ за убийства пленных

РИА Новости: суд признал законными сроки шестерым боевикам ВСУ за пытки пленных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законными заочные пожизненные сроки шестерым боевикам ВСУ за убийства и пытки российских военнопленных в Харьковской области.
  • Заочный приговор был вынесен 12 марта 2026 года и вступил в законную силу.
  • Боевики ВСУ были признаны виновными по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о жестоком обращении с военнопленными.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законными заочные пожизненные сроки шестерым боевикам ВСУ за убийства и пытки российских военнопленных в Харьковской области, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По данным прокуратуры Москвы, боевики ВСУ Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, Андрей и Сергей Янголенко были признаны виновными по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о жестоком обращении с военнопленными, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ. Находящихся в розыске фигурантов в марте 2026 года заочно приговорили к пожизненным срокам.
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«
"Приговор Московского городского суда от 12 марта 2026 года… оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - цитируется в материалах решение суда.
Таким образом, приговор вступил в законную силу.
Было установлено, что 25-26 марта 2022 года фигуранты совместно с иными лицами, находясь на территории Малороганского молочного завода в селе Малая Рогань Харьковской области, открыли огонь по восьми пленным российским военнослужащим, семеро из них скончались, говорилось в сообщении прокуратуры.
Также 28 марта 2022 года в селе Малая Рогань осужденные избили российского военного металлическим предметом и открыли огонь по троим военнослужащим ВС РФ, они были убиты.
Кроме того, фигуранты пытали пленных российских военных в Харькове и расстреливали их из ручного стрелкового оружия.
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