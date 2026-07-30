Суд узаконил заочные пожизненные сроки боевикам ВСУ за убийства пленных

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законными заочные пожизненные сроки шестерым боевикам ВСУ за убийства и пытки российских военнопленных в Харьковской области.

Заочный приговор был вынесен 12 марта 2026 года и вступил в законную силу.

Боевики ВСУ были признаны виновными по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о жестоком обращении с военнопленными.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законными заочные пожизненные сроки шестерым боевикам ВСУ за убийства и пытки российских военнопленных в Харьковской области, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

По данным прокуратуры Москвы , боевики ВСУ Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, Андрей и Сергей Янголенко были признаны виновными по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о жестоком обращении с военнопленными, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ. Находящихся в розыске фигурантов в марте 2026 года заочно приговорили к пожизненным срокам.

« "Приговор Московского городского суда от 12 марта 2026 года… оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - цитируется в материалах решение суда.

Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Было установлено, что 25-26 марта 2022 года фигуранты совместно с иными лицами, находясь на территории Малороганского молочного завода в селе Малая Рогань Харьковской области, открыли огонь по восьми пленным российским военнослужащим, семеро из них скончались, говорилось в сообщении прокуратуры.

Также 28 марта 2022 года в селе Малая Рогань осужденные избили российского военного металлическим предметом и открыли огонь по троим военнослужащим ВС РФ, они были убиты.