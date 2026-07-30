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На Украине арестовали двух военных за избиение сослуживцев - РИА Новости, 30.07.2026
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15:25 30.07.2026
На Украине арестовали двух военных за избиение сослуживцев

Суд в Кропивницком арестовал двух солдат ВСУ за избиение сослуживцев

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевик ВСУ в наручниках
Боевик ВСУ в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевик ВСУ в наручниках. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский суд отправил под стражу на два месяца двух военнослужащих медицинской роты полка ВСУ «Скала» за избиение сослуживцев.
  • Оба военных не признают вину, но только один планирует обжаловать арест.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украинский суд отправил под стражу на два месяца двух военнослужащих медицинской роты полка ВСУ "Скала" за избиение сослуживцев, сообщает телеканал "Общественное".
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 28 июля сообщало о задержании двух военных из указанного подразделения.
"Суд в Кропивницком отправил под стражу на 60 дней без права залога двух военных полка "Скала", которых подозревают в незаконном содержании и избиении сослуживцев. Один из них, санитарный инструктор, вину отрицает, говорит, что его оговорили, и будет обжаловать арест. Второй, делопроизводитель, также не признает подозрение, но обжаловать решение не планирует", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Штурмовой полк ВСУ "Скала" стал известен ранее из-за распространившейся в СМИ информации об издевательствах и случаях насилия над мобилизованными, а также смертями в тылу. ГБР сообщило в июне о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в полку. Командира полка Юрия Гаркавого на время проверки отстранили от исполнения обязанностей. Позже в ГБР сообщили, что Гаркавый задержан за избиение двух военнослужащих в Харьковской области, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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