На Украине арестовали двух военных за избиение сослуживцев

Штурмовой полк ВСУ "Скала" стал известен ранее из-за распространившейся в СМИ информации об издевательствах и случаях насилия над мобилизованными, а также смертями в тылу. ГБР сообщило в июне о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в полку. Командира полка Юрия Гаркавого на время проверки отстранили от исполнения обязанностей. Позже в ГБР сообщили, что Гаркавый задержан за избиение двух военнослужащих в Харьковской области, ему грозит до десяти лет лишения свободы.