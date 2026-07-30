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Суд удовлетворил иски по делу о теракте в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 30.07.2026
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12:20 30.07.2026 (обновлено: 12:42 30.07.2026)
Суд удовлетворил иски по делу о теракте в ЖК "Алые паруса"

Суд взыскал с фигуранта дела о теракте в ЖК "Алые паруса" более 6,7 млн руб

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски по делу о теракте в ЖК «Алые паруса» на сумму свыше 6,7 миллиона рублей.
  • Ваража Манукяна приговорили к 22 годам лишения свободы и конфисковали его автомобиль Mercedes.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски по уголовному делу о теракте в ЖК "Алые паруса" на сумму свыше 6,7 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Суд приговорил Ваража Манукяна к 22 годам лишения свободы: 6 лет в тюрьме и 16 - в колонии строгого режима. В доход государства конфискован Mercedes, на котором фигурант перевозил самодельное взрывное устройство.
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"Взыскать с Манукяна в пользу потерпевшего 3 миллиона рублей и в пользу ООО "Алые паруса" 3 миллиона 774 тысячи 312 рублей", — огласил решение судья.
Иск потерпевшего удовлетворен частично, управляющей компании - полностью.
В результате теракта в феврале 2025 года в ЖК "Алые паруса", организованного спецслужбами Украины, погиб создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян.
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ПроисшествияУкраинаАрмен Саркисян (ДНР)ЖК "Алые паруса"Mercedes
 
 
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