Суд удовлетворил иски по делу о теракте в ЖК "Алые паруса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Второй западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски по делу о теракте в ЖК «Алые паруса» на сумму свыше 6,7 миллиона рублей.
- Ваража Манукяна приговорили к 22 годам лишения свободы и конфисковали его автомобиль Mercedes.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски по уголовному делу о теракте в ЖК "Алые паруса" на сумму свыше 6,7 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Суд приговорил Ваража Манукяна к 22 годам лишения свободы: 6 лет в тюрьме и 16 - в колонии строгого режима. В доход государства конфискован Mercedes, на котором фигурант перевозил самодельное взрывное устройство.
"Взыскать с Манукяна в пользу потерпевшего 3 миллиона рублей и в пользу ООО "Алые паруса" 3 миллиона 774 тысячи 312 рублей", — огласил решение судья.
Иск потерпевшего удовлетворен частично, управляющей компании - полностью.
В результате теракта в феврале 2025 года в ЖК "Алые паруса", организованного спецслужбами Украины, погиб создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян.