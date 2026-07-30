Суд удовлетворил иски по делу о теракте в ЖК "Алые паруса"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски по уголовному делу о теракте в ЖК "Алые паруса" на сумму свыше 6,7 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из суда.