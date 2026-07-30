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Суд начал процедуру банкротства осужденного блогера Сидоропуло - РИА Новости, 30.07.2026
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11:22 30.07.2026
Суд начал процедуру банкротства осужденного блогера Сидоропуло

Суд в Краснодаре начал банкротство осужденного блогера Сидоропуло

© Фото : страница Андрея Сидоропуло в соцсетиАндрей Сидоропуло
Андрей Сидоропуло - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : страница Андрея Сидоропуло в соцсети
Андрей Сидоропуло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным заявление налоговой инспекции о банкротстве блогера Андрея Сидоропуло и ввел процедуру реструктуризации долгов.
  • Задолженность Сидоропуло по обязательным платежам составляет более 7,8 миллиона рублей.
  • Савеловский суд Москвы приговорил Сидоропуло к шести годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество и отмывание денег.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным заявление налоговой инспекции о банкротстве блогера Андрея Сидоропуло, купившего благодаря аферам с обучающими курсами автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей и приговоренного к 6 годам лишения свободы, и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на январь.
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Заявление о банкротстве Сидоропуло было подано в августе 2025 года. В его обоснование инспекция ФНС России № 4 по Краснодару указала, что у должника имеется задолженность по обязательным платежам в размере более 7,8 миллиона рублей, в том числе более 5,2 миллиона рублей основного долга, а также пени и штраф.
Савеловский суд Москвы в октябре прошлого года по обвинению в мошенничестве и отмывании денег приговорил Сидоропуло к шести годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, удовлетворил гражданские иски (общий ущерб 40 потерпевших, по данным следствия, превысил 8,3 миллиона рублей), а также взыскал в доход государства полученные в результате преступления более 22 миллионов рублей.
Как установил суд, уроженец Кубани вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, разместили в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло". Они обещали клиентам гарантированный результат и быстрое достижение материального благополучия после прохождения курса, однако взятые на себя обязательства выполнять не собирались, а деньги похищали.
С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, Сидоропуло приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей. Как стало известно в ходе одного из заседаний, спорткар он оформил на бабушку.
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