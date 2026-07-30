Суд начал процедуру банкротства осужденного блогера Сидоропуло

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным заявление налоговой инспекции о банкротстве блогера Андрея Сидоропуло и ввел процедуру реструктуризации долгов.

Задолженность Сидоропуло по обязательным платежам составляет более 7,8 миллиона рублей.

Савеловский суд Москвы приговорил Сидоропуло к шести годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество и отмывание денег.

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным заявление налоговой инспекции о банкротстве блогера Андрея Сидоропуло, купившего благодаря аферам с обучающими курсами автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей и приговоренного к 6 годам лишения свободы, и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них уточняется, что рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на январь.

Заявление о банкротстве Сидоропуло было подано в августе 2025 года. В его обоснование инспекция ФНС России № 4 по Краснодару указала, что у должника имеется задолженность по обязательным платежам в размере более 7,8 миллиона рублей, в том числе более 5,2 миллиона рублей основного долга, а также пени и штраф.

Савеловский суд Москвы в октябре прошлого года по обвинению в мошенничестве и отмывании денег приговорил Сидоропуло к шести годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, удовлетворил гражданские иски (общий ущерб 40 потерпевших, по данным следствия, превысил 8,3 миллиона рублей), а также взыскал в доход государства полученные в результате преступления более 22 миллионов рублей.

Как установил суд, уроженец Кубани вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, разместили в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло". Они обещали клиентам гарантированный результат и быстрое достижение материального благополучия после прохождения курса, однако взятые на себя обязательства выполнять не собирались, а деньги похищали.