Адвокату Карабанову продлили арест по делу о крупном мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей адвокату Александру Карабанову по делу об особо крупном мошенничестве.

Он обвиняется в том, что убедил мужчину передать ему семь миллионов рублей за влияние на расследование через связи в правоохранительных органах.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей адвокату Александру Карабанову по делу об особо крупном мошенничестве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что суд 29 июля удовлетворил ходатайство следствия о продлении Карабанову срока содержания под стражей.

Карабанова в начале мая отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, в конце июня мера была продлена до 4 августа. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В ходе предыдущего заседания по мере пресечения он заявлял, что его нахождение в СИЗО "не имеет никакого смысла" – следствие собрало необходимые доказательства по делу, оно фактически раскрыто, препятствовать или сбегать он не собирается, а загранпаспорт находится у правоохранителей.

По данным следствия, в ноябре 2024 года гендиректор фирмы, в отношении которого возбудили дело о хищениях на поставках продукции для концерна "Калашников", обратился за юридической помощью к Карабанову. Адвокат убедил мужчину, что может повлиять на ход расследования через связи в правоохранительных органах. Он потребовал за свои услуги 7 миллионов рублей, 2 миллиона в качестве аванса были переданы 26 ноября в помещении коллегии адвокатов на Маросейке.

СК РФ заявляли, что Карабанов фактически не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на результаты расследования, полученными средствами распорядился по собственному усмотрению.