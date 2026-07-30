В Ростове-на-Дону осудили сторонника "Артподготовки"*

Краткий пересказ от РИА ИИ Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Дениса Попова к 25 годам лишения свободы по делу о государственной измене.

Попов признан виновным в сборе и передаче информации о передвижении военной техники и кораблей в Новороссийске членам запрещенной террористической организации "Артподготовка*".

Первые пять лет своего срока Попов должен будет отбывать в тюрьме, а затем — в исправительной колонии строгого режима.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 25 годам Дениса Попова по делу о государственной измене, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в мае 2020 года Попов стал сторонником запрещенной террористической организации "Артподготовка"*, оформил платную подписку на аккаунт руководителя этой организации. В ноябре Попов заполнил анкету для вступления в состав оперативной группы по сбору информации для террористической организации и стал ее участником.

После этого с декабря 2020 до сентябрь 2021 года подсудимый собрал информацию о передвижении военной техники и перемещении кораблей в гавани Новороссийска и передал руководителю террористической организации. Кроме того, Попов перечислил деньги на счет этой организации.

Также Попов, находясь в Новороссийске, собрал информацию об учениях и маневрах сил Черноморского флота ВС РФ, а также о передвижении военной техники ВС России в Новороссийске, стоянке в гавани военных кораблей и подводных лодок, возможном прибытии в район нефтебазы "Грушовая" охраняемых лиц. Эти сведения он передал членам террористической организации.