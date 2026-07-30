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В Ростове-на-Дону осудили сторонника "Артподготовки"* - РИА Новости, 30.07.2026
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В Ростове-на-Дону осудили сторонника "Артподготовки"*

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор стороннику «Артподготовки» Попову

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Дениса Попова к 25 годам лишения свободы по делу о государственной измене.
  • Попов признан виновным в сборе и передаче информации о передвижении военной техники и кораблей в Новороссийске членам запрещенной террористической организации "Артподготовка*".
  • Первые пять лет своего срока Попов должен будет отбывать в тюрьме, а затем — в исправительной колонии строгого режима.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 25 годам Дениса Попова по делу о государственной измене, сообщает пресс-служба суда.
Суд установил, что в мае 2020 года Попов стал сторонником запрещенной террористической организации "Артподготовка"*, оформил платную подписку на аккаунт руководителя этой организации. В ноябре Попов заполнил анкету для вступления в состав оперативной группы по сбору информации для террористической организации и стал ее участником.
После этого с декабря 2020 до сентябрь 2021 года подсудимый собрал информацию о передвижении военной техники и перемещении кораблей в гавани Новороссийска и передал руководителю террористической организации. Кроме того, Попов перечислил деньги на счет этой организации.
Также Попов, находясь в Новороссийске, собрал информацию об учениях и маневрах сил Черноморского флота ВС РФ, а также о передвижении военной техники ВС России в Новороссийске, стоянке в гавани военных кораблей и подводных лодок, возможном прибытии в район нефтебазы "Грушовая" охраняемых лиц. Эти сведения он передал членам террористической организации.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация
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