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На Ставрополье завели дело после гибели роженицы в 2025 году - РИА Новости, 30.07.2026
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14:02 30.07.2026
На Ставрополье завели дело после гибели роженицы в 2025 году

На Ставрополье завели дело после гибели роженицы при кесаревом сечении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ставропольском крае завели уголовное дело в отношении заведующей родильным отделением больницы Железноводска.
  • Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями, которое привело к гибели женщины и ребенка в 2025 году.
  • Заведующая не перевела пациентку с высокой группой риска перинатальной патологии в акушерский стационар третьего Б уровня.
НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении заведующей родильным отделением больницы Железноводска, она обвиняется в злоупотреблении полномочиями, которое привело к гибели роженицы в 2025 году, сообщили в СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, 21 июля 2025 года в родильное отделение городской больницы Железноводска была госпитализирована женщина. Фигурантка не перевела пациентку с высокой группой риска перинатальной патологии в акушерский стационар третьего Б уровня, призванный оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в период беременности и родов. В результате 25 июля 2025 года при проведении кесарева сечения женщина и плод погибли.
"Следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заведующей родильным отделением городской больницы города Железноводска. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайЖелезноводскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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