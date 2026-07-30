На Ставрополье завели дело после гибели роженицы в 2025 году

НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении заведующей родильным отделением больницы Железноводска, она обвиняется в злоупотреблении полномочиями, которое привело к гибели роженицы в 2025 году, сообщили в СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 21 июля 2025 года в родильное отделение городской больницы Железноводска была госпитализирована женщина. Фигурантка не перевела пациентку с высокой группой риска перинатальной патологии в акушерский стационар третьего Б уровня, призванный оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в период беременности и родов. В результате 25 июля 2025 года при проведении кесарева сечения женщина и плод погибли.