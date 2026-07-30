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Паспорта США с портретом Трампа станут доступны для оформления в августе - РИА Новости, 30.07.2026
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23:12 30.07.2026
Паспорта США с портретом Трампа станут доступны для оформления в августе

Новые паспорта США с портретом Трампа станут доступны для оформления с 8 августа

© Donald J. Trump/Truth SocialДональд Трамп представил дизайн нового паспорта США
Дональд Трамп представил дизайн нового паспорта США - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Donald J. Trump/Truth Social
Дональд Трамп представил дизайн нового паспорта США
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начиная с 8 августа американцы смогут оформить памятный загранпаспорт, приуроченный к 250-летию независимости США.
  • Памятный паспорт содержит портрет Трампа на фоне текста Декларации независимости, золотой флаг Freedom 250 и изображение отцов-основателей.
  • Из-за ажиотажного спроса госдеп объявил о выпуске дополнительного тиража в 250 тысяч экземпляров.
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Начиная с 8 августа американцы смогут оформить памятный загранпаспорт с портретом президента США Дональда Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, сообщили в американском дипведомстве.
"Начиная с 8 августа вы можете подать заявление на получение памятного паспорта к 250-летию Америки в ближайшем паспортном агентстве", - написал госдеп в соцсети X.
Согласно описанию госдепартамента, памятный паспорт содержит портрет Трампа на фоне текста Декларации независимости, золотой флаг Freedom 250, а также изображение отцов-основателей, подписывающих документ.
Помимо этого госдеп объявил о выпуске дополнительного тиража в 250 тысяч экземпляров из-за ажиотажного спроса. Изначально ведомство планировало ограничиться партией всего в 25–30 тысяч паспортов исключительно для столицы США Вашингтона.
Стоимость оформления памятного паспорта не отличается от стандартной госпошлины за американский загранпаспорт и составит стандартные 130 долларов (чуть более 10 тысяч рублей).
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