Паспорта США с портретом Трампа станут доступны для оформления в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ Начиная с 8 августа американцы смогут оформить памятный загранпаспорт, приуроченный к 250-летию независимости США.

Памятный паспорт содержит портрет Трампа на фоне текста Декларации независимости, золотой флаг Freedom 250 и изображение отцов-основателей.

Из-за ажиотажного спроса госдеп объявил о выпуске дополнительного тиража в 250 тысяч экземпляров.

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Начиная с 8 августа американцы смогут оформить памятный загранпаспорт с портретом президента США Дональда Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, сообщили в американском дипведомстве.

"Начиная с 8 августа вы можете подать заявление на получение памятного паспорта к 250-летию Америки в ближайшем паспортном агентстве", - написал госдеп в соцсети X

Согласно описанию госдепартамента, памятный паспорт содержит портрет Трампа на фоне текста Декларации независимости, золотой флаг Freedom 250, а также изображение отцов-основателей, подписывающих документ.

Помимо этого госдеп объявил о выпуске дополнительного тиража в 250 тысяч экземпляров из-за ажиотажного спроса. Изначально ведомство планировало ограничиться партией всего в 25–30 тысяч паспортов исключительно для столицы США Вашингтона.