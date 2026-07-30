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Трамп пригрозил Ирану продолжением полномасштабной военной операции - РИА Новости, 30.07.2026
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20:51 30.07.2026 (обновлено: 20:52 30.07.2026)
Трамп пригрозил Ирану продолжением полномасштабной военной операции

Трамп: США вернутся к операции против Ирана, если не получат все, что хотят

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский президент Дональд Трамп пригрозил возвращением к полномасштабной военной операции против Ирана.
  • По словам Трампа, США вернутся к военным действиям, если не получат от Тегерана все, что хотят.
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США совершенно точно вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от Тегерана все, что хотят, пригрозил американский президент Дональд Трамп.
"Если мы не получим 100% того, что хотим, то совершенно точно (вернемся - ред.)", - заявил он в комментарии французскому изданию TF1/LC1, комментируя перспективу возобновления "полномасштабной войны против Ирана".
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