Трамп пригрозил Ирану продолжением полномасштабной военной операции

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США совершенно точно вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от Тегерана все, что хотят, пригрозил американский президент Дональд Трамп.

"Если мы не получим 100% того, что хотим, то совершенно точно (вернемся - ред.)", - заявил он в комментарии французскому изданию TF1/LC1, комментируя перспективу возобновления "полномасштабной войны против Ирана".