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"Сильно зависит". В США сделали отчаянное признание о России - РИА Новости, 30.07.2026
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15:18 30.07.2026
"Сильно зависит". В США сделали отчаянное признание о России

Bloomberg: РФ играет ключевую роль в атомной энергетике США

© REUTERS / AL DRAGOФлаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атомная промышленность США сильно зависит от Москвы в плане обогащенного урана, который используется в реакторах, вырабатывающих около пятой части электроэнергии страны.
  • В прошлом году американские операторы реакторов приобрели у России около 3,28 миллиона единиц работ по разделению урана (SWU), что составляет почти 26% от общего объема закупок.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия занимает важное место в американской атомной энергетике, пишет Bloomberg.
"Атомная промышленность США по-прежнему сильно зависит от Москвы в плане обогащенного урана, который используется в реакторах, вырабатывающих около пятой части электроэнергии страны", — сообщается в материале.
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Отмечается, что данный факт осложняет прекращение закупок ядерного топлива к 2028 году.
Агентство приводит данные из отчета Управления энергетической информации США о маркетинге урана, согласно которым в прошлом году американские операторы реакторов приобрели у России около 3,28 миллиона единиц работ по разделению урана (SWU), что составляет почти 26% от общего объема закупок. Также отмечается, что в 2025 году иностранные источники обеспечили 77% услуг по обогащению урана, а Россия стала крупнейшим отдельным источником.
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В середине июля вышел американский законопроект, который предписывает президенту США принять меры для обеспечения полного запрета на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные санкции против руководства госкорпорации.
Штаты официально запретили импорт российского урана еще в мае 2024 году, но оставили лазейку в виде временных разрешений до 2028 года на случай отсутствия альтернатив у американских компаний.
В ответ Россия также ограничила экспорт урана в США, однако сохранила возможность поставок по разовым лицензиям, что позволило продолжить торговлю в рамках согласованных исключений.
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