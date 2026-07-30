"Сильно зависит". В США сделали отчаянное признание о России

Краткий пересказ от РИА ИИ Атомная промышленность США сильно зависит от Москвы в плане обогащенного урана, который используется в реакторах, вырабатывающих около пятой части электроэнергии страны.

В прошлом году американские операторы реакторов приобрели у России около 3,28 миллиона единиц работ по разделению урана (SWU), что составляет почти 26% от общего объема закупок.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия занимает важное место в американской атомной энергетике, пишет Россия занимает важное место в американской атомной энергетике, пишет Bloomberg

"Атомная промышленность США по-прежнему сильно зависит от Москвы в плане обогащенного урана, который используется в реакторах, вырабатывающих около пятой части электроэнергии страны", — сообщается в материале.

Отмечается, что данный факт осложняет прекращение закупок ядерного топлива к 2028 году.

Агентство приводит данные из отчета Управления энергетической информации США о маркетинге урана, согласно которым в прошлом году американские операторы реакторов приобрели у России около 3,28 миллиона единиц работ по разделению урана (SWU), что составляет почти 26% от общего объема закупок. Также отмечается, что в 2025 году иностранные источники обеспечили 77% услуг по обогащению урана, а Россия стала крупнейшим отдельным источником.

В середине июля вышел американский законопроект, который предписывает президенту США принять меры для обеспечения полного запрета на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные санкции против руководства госкорпорации.

Штаты официально запретили импорт российского урана еще в мае 2024 году, но оставили лазейку в виде временных разрешений до 2028 года на случай отсутствия альтернатив у американских компаний.