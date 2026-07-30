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СМИ: США признают, что эскалация с Ираном приведет к нехватке ракет - РИА Новости, 30.07.2026
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12:45 30.07.2026
СМИ: США признают, что эскалация с Ираном приведет к нехватке ракет

NYT: планы США по Ирану снизят запасы ракет-перехватчиков до критически низких

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование вооруженных сил США признает, что возобновление и расширение военной кампании против Ирана снизит запасы ракет-перехватчиков до критически низких уровней, пишет New York Times.
  • Генерал Дэн Кейн предупредил, что возобновление масштабных боевых операций против Ирана приведет к опасному истощению перехватчиков.
  • Адмирал Брэд Купер заявил, что если США не возобновят военные действия, то удары в районе Ормузского пролива следует прекратить, так как они достигли предела своей операционной эффективности.
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Командование вооруженных сил Соединенных Штатов признает, что возобновление и расширение военной кампании против Ирана снизит запасы ракет-перехватчиков до критически низких уровней, пишет New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
"В ходе обсуждения плана генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, предупредил, что возобновление масштабных боевых операций против Ирана возможно, но приведет к опасному истощению перехватчиков, имеющихся в распоряжении Центрального командования", - пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений.
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В то же время глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявлял, что если США не возобновят военные действия, удары в районе Ормузского пролива следует прекратить, так как они достигли предела своей операционной эффективности, говорится в материале.
Ранее в четверг Wall Street Journal сообщала, что Купер подготовил для президента США Дональда Трампа план проведения интенсивной воздушной кампании против Ирана продолжительностью от 10 до 14 дней.
В среду Трамп пообещал нанести мощные удары по Ирану в ответ на атаку дрона неизвестного происхождения на принадлежащий США танкер с СПГ в египетском порту Дамиетта.
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