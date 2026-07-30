СМИ: США признают, что эскалация с Ираном приведет к нехватке ракет

Ранее в четверг Wall Street Journal сообщала, что Купер подготовил для президента США Дональда Трампа план проведения интенсивной воздушной кампании против Ирана продолжительностью от 10 до 14 дней.

В среду Трамп пообещал нанести мощные удары по Ирану в ответ на атаку дрона неизвестного происхождения на принадлежащий США танкер с СПГ в египетском порту Дамиетта.