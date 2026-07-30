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США пока не планируют возобновлять прямые переговоры с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2026
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11:13 30.07.2026
США пока не планируют возобновлять прямые переговоры с Ираном, пишут СМИ

AP: возвращение США к прямым переговорам с Ираном пока маловероятно

© AP Photo / Carlos BarriaФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Carlos Barria
Флаги США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возвращение США к прямым переговорам с Ираном пока маловероятно, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует.
  • Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, а иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Возвращение США к прямым переговорам с Ираном пока маловероятно, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.
Как отмечает агентство, несмотря на активные попытки стран-посредников перезапустить диалог между США и Ираном, американская сторона не предпринимает усилий по возвращению к нему в настоящее время.
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"Последние события в регионе указывают на то, что возобновление прямой дипломатии не намечается", - пишет агентство.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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