Краткий пересказ от РИА ИИ Представители Демократической партии в палате представителей США, вероятно, будут возражать против законопроекта о дополнительных санкциях против России и Ирана.

Законопроект предусматривает 100% пошлину против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и до 500% на весь импорт из России в США, а также вводит санкции против ряда банков и полный запрет на импорт российского урана.

Сенату необходимо провести окончательное голосование по законопроекту до 6 августа, когда верхняя палата уйдет на августовские каникулы.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представители Демократической партии в палате представителей США, вероятно, будут возражать против законопроекта о дополнительных санкциях против России и Ирана, пишет газета Politico.

Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта. В случае успешного утверждения законопроекта сенатом документ поступит на рассмотрение в палату представителей США.

"Демократы в палате представителей, вероятно, будут сопротивляться этому законопроекту из-за опасений, что он предоставляет (президенту США Дональду - ред.) Трампу более широкие полномочия по введению пошлин", - пишет издание.

Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.

При этом документ предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США. Документ вводит санкции против ряда банков. Инициатива предписывает президенту США обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.