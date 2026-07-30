СМИ: Саудовская Аравия призывает США воздержаться от ударов по хуситам

"После совместных атак министр обороны Саудовской Аравии встретился в среду в Вашингтоне с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, чтобы призвать администрацию Трампа не обострять конфликт еще больше, атакуя йеменских хуситов", - пишет агентство со ссылкой на два неназванных источника.

Ранее хуситы заявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на ее контроль воздушного пространства Йемена и его портов. В среду они объявили об атаке на два саудовских танкера в Красном море.