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СМИ: Саудовская Аравия призывает США воздержаться от ударов по хуситам - РИА Новости, 30.07.2026
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08:19 30.07.2026
СМИ: Саудовская Аравия призывает США воздержаться от ударов по хуситам

Reuters: Саудовская Аравия призвала США воздержаться от ударов по хуситам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман призвал Вашингтон воздержаться от ударов по хуситам.
  • Принц Халид обсудил с Вэнсом эскалацию на Ближнем Востоке после недавних ударов американо-саудовских сил по Ираку.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в ходе встречи с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом призвал Вашингтон воздержаться от ударов по хуситам, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Журналист Axios Барак Равид ранее сообщал, что принц Халид обсудил с Вэнсом эскалацию на Ближнем Востоке после недавних ударов американо-саудовских сил по Ираку.
"После совместных атак министр обороны Саудовской Аравии встретился в среду в Вашингтоне с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, чтобы призвать администрацию Трампа не обострять конфликт еще больше, атакуя йеменских хуситов", - пишет агентство со ссылкой на два неназванных источника.
Ранее хуситы заявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на ее контроль воздушного пространства Йемена и его портов. В среду они объявили об атаке на два саудовских танкера в Красном море.
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