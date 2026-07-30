СМИ: США не рассматривают новую атаку на Иран как возобновление операций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США не рассматривают новую атаку на Иран как возобновление масштабных операций против Тегерана.
- Вооруженные силы США завершили очередную волну ударов по Ирану, поразив десятки целей.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсудили варианты усиления экономического давления на Иран, включая продолжение морской блокады.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. США не рассматривают новую атаку на Иран, произошедшую в ночь на четверг по московскому времени, как возобновление масштабных операций против Тегерана, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американское официальное лицо.
Ранее Центральное командование (CENTCOM) сообщило, что Вооруженные силы США завершили очередную волну ударов по Ирану, поразив десятки целей в исламской республике, включая военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морского базирования.
"Несмотря на то, что американская атака в масштабе была крупнее предыдущих, она не равносильна возвращению к масштабным боевым операциям", - говорится в публикации со ссылкой на неназванного чиновника.
Портал Axios в среду сообщал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудил усиление экономического давления на Иран. По словам источника, усиление давления с продолжением морской блокады является одним из трех вариантов, которые обсудили лидеры и которые рассматривает Трамп. Две другие опции - это достижение соглашения с Ираном или, напротив, возобновление и усиление военных ударов.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.