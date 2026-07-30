США не получат новейшие подлодки Virginia раньше 2035 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Пентагон одобрил контракт с компанией General Dynamics на производство девяти подлодок нового поколения модификации Virginia Block VI.

Производство первой из этих подлодок должно начаться в сентябре этого года и завершиться в апреле 2035 года.

Передача в эксплуатацию оставшихся восьми подлодок запланирована с интервалом в четыре-пять месяцев и будет тянуться до июля 2038 года.

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Поставки заказанных Пентагоном подлодок нового поколения класса Virginia начнутся не раньше, чем через девять лет на фоне задержек на верфях, выяснило РИА Новости из бюджетной документации ВМС США.

В среду Блумберг со ссылкой на письмо заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению Майкла Даффи сообщил, что Пентагон одобрил контракт с компанией General Dynamics на производство девяти подлодок нового поколения модификации Virginia Block VI.

Производство первой из этих девяти субмарин должно начаться в сентябре этого года и завершиться в апреле 2035 года, следует из изученных РИА Новости документов.

Передача в эксплуатацию оставшихся восьми подлодок запланирована с интервалом в четыре-пять месяцев и будет тянуться до июля 2038 года. При этом строительство одной подлодки займет от 94 до 102 месяцев.

В документах отмечается, что приведенные временные отрезки представляют собой только предварительные оценки, еще не закрепленные в контрактах.

По состоянию на июнь 2025 года судостроительные компании General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries Newport News Shipbuilding производили по одной подлодке класса Virginia в год, что в два раза медленнее чем темп производства, ожидаемый американскими ВМС. Это привело к тому, что поставки подлодок предыдущей модели - Virginia Block V - отставали более чем на три года.