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США не получат новейшие подлодки Virginia раньше 2035 года - РИА Новости, 30.07.2026
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04:42 30.07.2026
США не получат новейшие подлодки Virginia раньше 2035 года

РИА Новости: США не получат новейшие подлодки Virginia раньше 2035 года

© REUTERS / AL DRAGOФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон одобрил контракт с компанией General Dynamics на производство девяти подлодок нового поколения модификации Virginia Block VI.
  • Производство первой из этих подлодок должно начаться в сентябре этого года и завершиться в апреле 2035 года.
  • Передача в эксплуатацию оставшихся восьми подлодок запланирована с интервалом в четыре-пять месяцев и будет тянуться до июля 2038 года.
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Поставки заказанных Пентагоном подлодок нового поколения класса Virginia начнутся не раньше, чем через девять лет на фоне задержек на верфях, выяснило РИА Новости из бюджетной документации ВМС США.
В среду Блумберг со ссылкой на письмо заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению Майкла Даффи сообщил, что Пентагон одобрил контракт с компанией General Dynamics на производство девяти подлодок нового поколения модификации Virginia Block VI.
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Производство первой из этих девяти субмарин должно начаться в сентябре этого года и завершиться в апреле 2035 года, следует из изученных РИА Новости документов.
Передача в эксплуатацию оставшихся восьми подлодок запланирована с интервалом в четыре-пять месяцев и будет тянуться до июля 2038 года. При этом строительство одной подлодки займет от 94 до 102 месяцев.
В документах отмечается, что приведенные временные отрезки представляют собой только предварительные оценки, еще не закрепленные в контрактах.
По состоянию на июнь 2025 года судостроительные компании General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries Newport News Shipbuilding производили по одной подлодке класса Virginia в год, что в два раза медленнее чем темп производства, ожидаемый американскими ВМС. Это привело к тому, что поставки подлодок предыдущей модели - Virginia Block V - отставали более чем на три года.
Пятнадцатого июля президент США Дональд Трамп потребовал от руководства компании General Dynamics ускорить строительство подлодок для ВМС США.
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