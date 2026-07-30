США атаковали окрестности города Казерун на юге Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Окрестности города Казерун в провинции Фарс, расположенной на юге Ирана, попали под американскую атаку.
- Центральное командование ВС США сообщило о начале новой волны ударов по Ирану.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Окрестности города Казерун в провинции Фарс, расположенной на юге Ирана, попали под американскую атаку, сообщает телеканал Press TV.
"Район около города Казерун ... попал под атаку США", - говорится в публикации Press TV в Telegram-канале.
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