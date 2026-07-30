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Медведев призвал развивать систему семейных общежитий в вузах - РИА Новости, 30.07.2026
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15:06 30.07.2026
Медведев призвал развивать систему семейных общежитий в вузах

Медведев: необходимо выделять средства на строительство общежитий семейного типа

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства Единой России с участниками молодежного палаточного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев указал на необходимость выделять средства на строительство общежитий семейного типа.
  • Дмитрий Медведев принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал на необходимость выделять средства на строительство общежитий семейного типа.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
«
"Надо, в принципе, просто развивать в любом университете систему общежитий и развивать кампусы так называемые. На это выделяются у нас сейчас довольно приличные деньги, и в ходе развития вот этих кампусов нужно выделять деньги и под строительство общежитий семейного типа или во всяком случае секций такого рода", - сказал Медведев.
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ОбществоДмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссия
 
 
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