СМИ: спор Вэнса и Нетаньяху о подходах к Ирану перерос в личный конфликт

Краткий пересказ от РИА ИИ Вэнс и Нетаньяху имеют разногласия по поводу дипломатии и продолжения военной кампании против Ирана.

Вэнс выступал за дипломатическое урегулирование конфликта, а Нетаньяху был против меморандума о взаимопонимании.

Политики провели встречу один на один в Вашингтоне, чтобы напрямую обсудить накопившиеся претензии.

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Разногласия вице-президента США Джей Ди Вэнса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу дипломатии и продолжения военной кампании против Ирана переросли во взаимные личные претензии, сообщил портал Разногласия вице-президента США Джей Ди Вэнса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу дипломатии и продолжения военной кампании против Ирана переросли во взаимные личные претензии, сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Вэнс выступал за дипломатическое урегулирование конфликта без вовлечения в бессрочную военную кампанию. Нетаньяху в свою очередь был против меморандума о взаимопонимании.

"Напряженность между ними обоими зрела непублично. Нетаньяху был недоволен публичной критикой со стороны Вэнса... Вэнс в свою очередь считал, что Нетаньяху задействует своих соратников и союзников в пронетаньяховских СМИ в Израиле и США, чтобы атаковать его и подорвать его политический авторитет", - говорится в публикации.

Как отмечает портал, Вэнс обвинял Нетаньяху в попытках сорвать меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, а также в недостаточной лояльности к американскому лидеру Дональду Трампу. В то же время израильский премьер в частном порядке критиковал роль Вэнса в военном конфликте.

По данным портала, во вторник вечером политики провели встречу один на один в Вашингтоне, попытавшись напрямую обсудить накопившиеся претензии. Разговор американские и израильские чиновники охарактеризовали как прямой и откровенный.

Отмечается, что напряженность между политиками проявилась еще в марте во время телефонного разговора, в ходе которого Вэнс заявил, что некоторые прогнозы Нетаньяху о ходе войны оказались чрезмерно оптимистичными.