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СМИ: спор Вэнса и Нетаньяху о подходах к Ирану перерос в личный конфликт - РИА Новости, 30.07.2026
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13:30 30.07.2026
СМИ: спор Вэнса и Нетаньяху о подходах к Ирану перерос в личный конфликт

Axios: разногласия Вэнса и Нетаньяху о подходах к Ирану переросли в претензии

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вэнс и Нетаньяху имеют разногласия по поводу дипломатии и продолжения военной кампании против Ирана.
  • Вэнс выступал за дипломатическое урегулирование конфликта, а Нетаньяху был против меморандума о взаимопонимании.
  • Политики провели встречу один на один в Вашингтоне, чтобы напрямую обсудить накопившиеся претензии.
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Разногласия вице-президента США Джей Ди Вэнса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу дипломатии и продолжения военной кампании против Ирана переросли во взаимные личные претензии, сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
Вэнс выступал за дипломатическое урегулирование конфликта без вовлечения в бессрочную военную кампанию. Нетаньяху в свою очередь был против меморандума о взаимопонимании.
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"Напряженность между ними обоими зрела непублично. Нетаньяху был недоволен публичной критикой со стороны Вэнса... Вэнс в свою очередь считал, что Нетаньяху задействует своих соратников и союзников в пронетаньяховских СМИ в Израиле и США, чтобы атаковать его и подорвать его политический авторитет", - говорится в публикации.
Как отмечает портал, Вэнс обвинял Нетаньяху в попытках сорвать меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, а также в недостаточной лояльности к американскому лидеру Дональду Трампу. В то же время израильский премьер в частном порядке критиковал роль Вэнса в военном конфликте.
По данным портала, во вторник вечером политики провели встречу один на один в Вашингтоне, попытавшись напрямую обсудить накопившиеся претензии. Разговор американские и израильские чиновники охарактеризовали как прямой и откровенный.
Отмечается, что напряженность между политиками проявилась еще в марте во время телефонного разговора, в ходе которого Вэнс заявил, что некоторые прогнозы Нетаньяху о ходе войны оказались чрезмерно оптимистичными.
Кроме того, в июне Вэнс публично предупредил представителей израильского правительства, критиковавших договоренности с Ираном, а в июле обвинил некоторых из них в попытках повлиять на Вашингтон, чтобы заставить США отказаться от дипломатии и продолжить войну.
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