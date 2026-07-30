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Ямпольская назвала причину роста интереса к русскому языку в мире - РИА Новости, 30.07.2026
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14:20 30.07.2026
Ямпольская назвала причину роста интереса к русскому языку в мире

Ямпольская: в мире растет интерес к русскому языку из-за укрепления позиций РФ

© РИА Новости / Илья ПиталевОбучение русскому языку
Обучение русскому языку - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Обучение русскому языку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рост интереса к русскому языку в мире объясняется укреплением авторитета и позиций России, заявила советник президента России Елена Ямпольская.
  • Подростки из 29 стран, включая Австралию, США и страны Евросоюза, приехали в Всероссийский детский центр "Орленок" изучать русский язык и культуру.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Рост интереса к русскому языку в мире за последнее время объясняется укреплением авторитета и позиций России, ее роли и значения в мировых делах, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.
"Интерес в мире к русскому языку не ослабевает, он растет. Я помню, как еще на первом нашем заседании нашего Совета при президенте Российской Федерации глава государства сказал, что интерес к языку той или иной страны растет по мере роста авторитета той или иной страны, ее роли и значения в мировых делах. Россия в настоящее время укрепляет свои позиции, конечно, растет и интерес к русскому языку", - сказала Ямпольская журналистам.
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Она отметила, что Россия закрепилась в сознании людей по всему миру как центр духовно здорового человечества. В различных странах создано большое количество центров русской культуры и центров русского языка, добавила Ямпольская.
Советник президента добавила, что вскоре в бразильских школах появится курс "Русский язык как иностранный" для арабоговорящих стран. Также на текущий момент о создании совместной образовательной программы по русскому языку как иностранному на арабском языке договорились Россия и Египет, подчеркнула она.
Ямпольская дополнила, что подростки из Австралии, США и Евросоюза сейчас приехали на Черное море изучать русский язык во Всероссийском детском центре "Орленок". Дети из 29 стран мира в течение трех недель будут знакомиться с русской культурой, вместе играть, творить и изучать русский язы, сообщила советник президента.
"И наверняка не прошла мимо вас новость о том, что в Японии (отмечается - ред.) резкий рост числа вывесок на русском языке. Мы здесь у себя боремся за возвращение кириллицы, а она неожиданно шагнула в Японию в связи с увеличением количества русских туристов", - рассказала Ямпольская.
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