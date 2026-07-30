Ямпольская назвала причину роста интереса к русскому языку в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Рост интереса к русскому языку в мире объясняется укреплением авторитета и позиций России, заявила советник президента России Елена Ямпольская.

Подростки из 29 стран, включая Австралию, США и страны Евросоюза, приехали в Всероссийский детский центр "Орленок" изучать русский язык и культуру.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Рост интереса к русскому языку в мире за последнее время объясняется укреплением авторитета и позиций России, ее роли и значения в мировых делах, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

"Интерес в мире к русскому языку не ослабевает, он растет. Я помню, как еще на первом нашем заседании нашего Совета при президенте Российской Федерации глава государства сказал, что интерес к языку той или иной страны растет по мере роста авторитета той или иной страны, ее роли и значения в мировых делах. Россия в настоящее время укрепляет свои позиции, конечно, растет и интерес к русскому языку", - сказала Ямпольская журналистам.

Она отметила, что Россия закрепилась в сознании людей по всему миру как центр духовно здорового человечества. В различных странах создано большое количество центров русской культуры и центров русского языка, добавила Ямпольская.

Советник президента добавила, что вскоре в бразильских школах появится курс "Русский язык как иностранный" для арабоговорящих стран. Также на текущий момент о создании совместной образовательной программы по русскому языку как иностранному на арабском языке договорились Россия и Египет, подчеркнула она.

Ямпольская дополнила, что подростки из Австралии, США и Евросоюза сейчас приехали на Черное море изучать русский язык во Всероссийском детском центре "Орленок". Дети из 29 стран мира в течение трех недель будут знакомиться с русской культурой, вместе играть, творить и изучать русский язы, сообщила советник президента.