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Соцсеть Маска заблокировала аккаунты иранского новостного агентства Tasnim - РИА Новости, 30.07.2026
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00:53 30.07.2026 (обновлено: 00:54 30.07.2026)
Соцсеть Маска заблокировала аккаунты иранского новостного агентства Tasnim

РИА Новости: соцсеть X заблокировала аккаунты новостного агентства Tasnim

© AP Photo / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальная сеть X заблокировала страницы иранского новостного агентства Tasnim.
  • Блокировке подверглись англоязычная версия аккаунта и основной профиль агентства на фарси, суммарно насчитывавшие более 103 тысяч подписчиков.
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Социальная сеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, заблокировала страницы иранского новостного агентства Tasnim, передает корреспондент РИА Новости.
При попытке перейти на страницы агентства в X отображается уведомление о том, что "действие учетной записи приостановлено".
На этой же странице также указано, что платформой блокируются аккаунты, нарушающие внутренние правила социальной сети.
При этом блокировке подверглись сразу как англоязычная версия аккаунта, так и основной профиль агентства на фарси, суммарно насчитывавшие более 103 тысяч подписчиков.
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