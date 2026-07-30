Соцсеть Маска заблокировала аккаунты иранского новостного агентства Tasnim

Краткий пересказ от РИА ИИ Социальная сеть X заблокировала страницы иранского новостного агентства Tasnim.

Блокировке подверглись англоязычная версия аккаунта и основной профиль агентства на фарси, суммарно насчитывавшие более 103 тысяч подписчиков.

ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Социальная сеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, заблокировала страницы иранского новостного агентства Tasnim, передает корреспондент РИА Новости.

При попытке перейти на страницы агентства в X отображается уведомление о том, что "действие учетной записи приостановлено".

На этой же странице также указано, что платформой блокируются аккаунты, нарушающие внутренние правила социальной сети.