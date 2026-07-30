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"Радио Судного дня" передало новые сигналы - РИА Новости, 30.07.2026
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15:22 30.07.2026
"Радио Судного дня" передало новые сигналы

На "Радио Судного дня" прозвучали сообщения "Взяточница", "Сексофат" и "Мотель"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи стандарте LTE
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», зафиксировали три сообщения.
  • Радиостанция передала сигналы «Взяточница», «Сексофат» и «Мотель».
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Еще три сообщения "Взяточница", "Сексофат" и "Мотель" зафиксировали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Двойное сообщение зафиксировано в четверг в 14.02 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигналы "Взяточница", "Сексофат". Через четыре минуты там зафиксировали еще одно сообщение, которое передало сигнал "Мотель".
Ранее в четверг "Радиостанция Судного дня" передала пять сообщений. Сигнал "Дояропух" прозвучал в 12.20 мск, сигналы "Гиджак" и " Монархист" в 12.26 мск и сигналы "Пухокорм" и "Градосбег" в 13.12 мск.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
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