Краткий пересказ от РИА ИИ В четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», зафиксировали три сообщения.

Радиостанция передала сигналы «Взяточница», «Сексофат» и «Мотель».

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Еще три сообщения "Взяточница", "Сексофат" и "Мотель" зафиксировали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Двойное сообщение зафиксировано в четверг в 14.02 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигналы "Взяточница", "Сексофат". Через четыре минуты там зафиксировали еще одно сообщение, которое передало сигнал "Мотель".

Ранее в четверг "Радиостанция Судного дня" передала пять сообщений. Сигнал "Дояропух" прозвучал в 12.20 мск, сигналы "Гиджак" и " Монархист" в 12.26 мск и сигналы "Пухокорм" и "Градосбег" в 13.12 мск.