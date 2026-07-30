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Ветеринар рассказал, на что может указывать постукивание зубами у щенят - РИА Новости, 30.07.2026
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11:48 30.07.2026
Ветеринар рассказал, на что может указывать постукивание зубами у щенят

Карен Даллакян: причиной постукивания зубами у щенят могут быть глисты

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДвухмесячный щенок новошотландского ретривера
Двухмесячный щенок новошотландского ретривера - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Двухмесячный щенок новошотландского ретривера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постукивание зубами у щенят может быть вызвано глистами, рассказал ветеринар, руководитель фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян.
  • У взрослых собак постукивание зубами часто связано с эмоциями или нервными нарушениями.
  • У кобелей постукивание зубами может проявляться при обнаружении следа течки или метки.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Причиной постукивания зубами у щенят могут быть глисты, а у взрослых собак это часто связано с эмоциями или нервными нарушениями, рассказал ветеринар, руководитель фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян.
"У маленьких щенят причиной постукивания зубами могут быть глисты. Находясь в кишечнике, паразиты выделяют токсины, что иногда дает такие проявления. При этом у взрослых собак причины могут быть разные: либо с нервами что-то не в порядке, либо есть другие факторы", - сказал Даллакян NEWS.ru.
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Он отметил, что особенно это выражено у кобелей, когда они чуют след течки, метку, у них начинает дрожать челюсть, они стучат зубами, иногда даже появляется пена.
По словам ветеринара, у взрослых собак постукивание зубами не всегда является признаком болезни и в некоторых случаях считается нормой, поскольку так питомец может выражать свои эмоции.
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