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В Омске полицейские вернули владельцу собаку, потерявшуюся две недели назад - РИА Новости, 30.07.2026
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11:41 30.07.2026
В Омске полицейские вернули владельцу собаку, потерявшуюся две недели назад

Омские кавалеристы вернули владельцу потерявшуюся две недели назад собаку

© Фото : Управление МВД России по Омской области/MAXСобака Лили в Омской области
Собака Лили в Омской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Управление МВД России по Омской области/MAX
Собака Лили в Омской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кавалеристы омской полиции нашли и вернули владельцу собаку, потерявшуюся две недели назад.
ОМСК, 30 июл - РИА Новости. Кавалеристы омской полиции нашли и вернули владельцу собаку, которую он потерял две недели назад, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские-кавалеристы патрулировали территорию у поселка Береговой в Омске. В лесополосе они заметили собаку, по виду домашнюю, и узнали ее. Они видели похожую на фото в объявлении о розыске.
"Сравнив номер на чипе с указанным хозяевами потерявшейся собаки, убедились в своей догадке и сообщили радостную новость владельцам", - сказали в пресс-службе.
Владельцы очень обрадовались и поспешили забрать Лили домой, а также выразили благодарность полицейским.
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