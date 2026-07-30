СМИ назвали потерю каждого истребителя F-16 серьезным ударом для Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Потеря каждого истребителя F-16 является серьезным ударом для Украины, так как она не может самостоятельно производить такие самолеты.
- На данный момент Киев получил лишь часть из обещанных западными странами истребителей F-16.
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Потеря каждого истребителя F-16 - серьезный удар для Украины, сообщает газета Tagesspiegel.
"Потеря каждого отдельного F-16 является серьезным ударом для Киева, поскольку Украина не может самостоятельно производить такие самолеты", - говорится в сообщении.
Газета уточнила, что на данный момент Киев получил лишь часть из обещанных ей западными странами истребителей.
Воздушные силы ВСУ в среду заявили о потере истребителя F-16 во время боевого задания, летчику удалось катапультироваться.