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СМИ назвали потерю каждого истребителя F-16 серьезным ударом для Украины - РИА Новости, 30.07.2026
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18:54 30.07.2026
СМИ назвали потерю каждого истребителя F-16 серьезным ударом для Украины

Tagesspiegel: потеря каждого истребителя F-16 является серьезным ударом для ВСУ

© AP Photo / Aijaz RahiИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Aijaz Rahi
Истребитель F-16. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потеря каждого истребителя F-16 является серьезным ударом для Украины, так как она не может самостоятельно производить такие самолеты.
  • На данный момент Киев получил лишь часть из обещанных западными странами истребителей F-16.
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Потеря каждого истребителя F-16 - серьезный удар для Украины, сообщает газета Tagesspiegel.
"Потеря каждого отдельного F-16 является серьезным ударом для Киева, поскольку Украина не может самостоятельно производить такие самолеты", - говорится в сообщении.
Газета уточнила, что на данный момент Киев получил лишь часть из обещанных ей западными странами истребителей.
Воздушные силы ВСУ в среду заявили о потере истребителя F-16 во время боевого задания, летчику удалось катапультироваться.
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