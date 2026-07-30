Пензенский губернатор прокомментировал атаку на склад Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пензенской области БПЛА атаковали склад Wildberries, открытое горение наблюдается на площади 62 тысячи квадратных метров.
- Пострадали четыре человека, трое уже отпущены из больницы, один остается под наблюдением врачей.
- Губернатор Олег Мельниченко назвал атаку на склад Wildberries свидетельством агрессивной сущности украинского режима и призвал не поддаваться панике.
САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Атака на склад Wildberries в Пензенской области является свидетельством агрессивной фашистской сущности украинского режима, заявил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее глава региона информировал, что БПЛА атаковали склад Wildberries в регионе, 226 сотрудников эвакуированы. По его словам, на территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем на площади 62 тысячи квадратных метров. Всего пострадали четыре человека, трое отпущены из больницы, один остается под наблюдением врачей.
"Склад Wildberries — это объект гражданской инфраструктуры. Атака на него и на мирных жителей, работников предприятия, среди которых, кстати, много женщин и молодых людей, нашей молодежи — очередное свидетельство агрессивной фашистской сущности украинского режима и его пособников. Это яркое проявление того, что киевские подонки не считаются ни с чем", - сообщил Мельниченко на видео в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что ВСУ терпят поражение на фронте, поэтому выбрали тактику террора против мирного населения. Губернатор призвал не поддаваться панике и не распространять слухи, которые враг сознательно распускает.