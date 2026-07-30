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Для тушения пожара на складе в Пензенской области направили авиацию МЧС - РИА Новости, 30.07.2026
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12:52 30.07.2026 (обновлено: 13:02 30.07.2026)
Для тушения пожара на складе в Пензенской области направили авиацию МЧС

В Пензенскую область для тушения пожара на складе Wildberries прибудет авиация

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВертолет противопожарной службы
Вертолет противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Вертолет противопожарной службы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пензенскую область ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России для помощи в тушении возгорания на складе Wildberries.
САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Прибытие противопожарной авиации МЧС России ожидается в Пензенскую область, где тушат пожар на складе Wildberries после атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Ранее он сообщал, что БПЛА атаковали склад Wildberries в регионе, 226 сотрудников эвакуировано. По словам губернатора, на территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем на площади 62 тысячи квадратных метров. Всего пострадали четыре человека, трое отпущены из больницы, один остается под наблюдением врачей.
"В ближайшее время ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России", - сообщил Мельниченко на видео в канале на платформе "Макс".
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ПроисшествияПензенская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияОлег МельниченкоВооруженные силы УкраиныВайлдберриз (Wildberries)
 
 
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