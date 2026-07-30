Для тушения пожара на складе в Пензенской области направили авиацию МЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пензенскую область ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России для помощи в тушении возгорания на складе Wildberries.
САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Прибытие противопожарной авиации МЧС России ожидается в Пензенскую область, где тушат пожар на складе Wildberries после атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Ранее он сообщал, что БПЛА атаковали склад Wildberries в регионе, 226 сотрудников эвакуировано. По словам губернатора, на территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем на площади 62 тысячи квадратных метров. Всего пострадали четыре человека, трое отпущены из больницы, один остается под наблюдением врачей.