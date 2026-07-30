В Шебекино при ударе БПЛА пострадала женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекино в Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, припаркованному на территории предприятия.
- Женщина получила осколочные ранения предплечья и грудной клетки и была госпитализирована в Шебекинскую ЦРБ.
БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Шебекино в Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю, припаркованному на территории предприятия, сообщили в оперативном штабе региона.
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"В городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю, припаркованному на территории предприятия. Женщину с осколочными ранениями предплечья и грудной клетки бойцы "Орлана" доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ее госпитализировали в профильное отделение и оказывают необходимую помощь", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперштабе добавили, что разрушения зафиксированы в городе Шебекино, селах Пристень и Новая Таволжанка Шебекинского округа, селах Ивановская Лисица, Косилово и Смородино Грайворонского округа, городе Грайворон, селах Таврово, Ясные Зори и Отрадное Белгородского округа, поселке Сумовский и хуторе Семейный Ракитянского округа.
По данным оперштаба, в результате атак беспилотников повреждены два предприятия, пять автомобилей, автобус, два административных здания, два коммерческих объекта с оборудованием и объект инфраструктуры.
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