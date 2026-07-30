В Шебекино при ударе БПЛА пострадала женщина

БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Шебекино в Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю, припаркованному на территории предприятия, сообщили в оперативном штабе региона.

По данным оперштаба, в результате атак беспилотников повреждены два предприятия, пять автомобилей, автобус, два административных здания, два коммерческих объекта с оборудованием и объект инфраструктуры.