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В Шебекино при ударе БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 30.07.2026
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12:49 30.07.2026 (обновлено: 13:08 30.07.2026)
В Шебекино при ударе БПЛА пострадала женщина

В Шебекино при ударе БПЛА о автомобилю пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекино в Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, припаркованному на территории предприятия.
  • Женщина получила осколочные ранения предплечья и грудной клетки и была госпитализирована в Шебекинскую ЦРБ.
БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Шебекино в Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю, припаркованному на территории предприятия, сообщили в оперативном штабе региона.
«
"В городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю, припаркованному на территории предприятия. Женщину с осколочными ранениями предплечья и грудной клетки бойцы "Орлана" доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ее госпитализировали в профильное отделение и оказывают необходимую помощь", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперштабе добавили, что разрушения зафиксированы в городе Шебекино, селах Пристень и Новая Таволжанка Шебекинского округа, селах Ивановская Лисица, Косилово и Смородино Грайворонского округа, городе Грайворон, селах Таврово, Ясные Зори и Отрадное Белгородского округа, поселке Сумовский и хуторе Семейный Ракитянского округа.
По данным оперштаба, в результате атак беспилотников повреждены два предприятия, пять автомобилей, автобус, два административных здания, два коммерческих объекта с оборудованием и объект инфраструктуры.
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