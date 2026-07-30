В Шадринске проверяют качество воздуха и питьевой воды из-за запаха у реки

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Шадринск Курганской области постоянно проверяют качество воздуха и питьевой воды после сообщений о запахе от реки Исеть.

По мнению специалистов, ситуация вызвана аномальными температурами и прогревом воды, что приводит к снижению кислорода в реке Исеть.

Врио главы Шадринска поручила "Водоканалу" ежедневно мониторить и проверять качество питьевой воды.

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл - РИА Новости. Качество воздуха и питьевой воды в городе Шадринск Круганской области постоянно проверяют после сообщений о запахе от реки Исеть, населения ничего не угрожает, сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Владимир Чумичкин.

Глава региона Вадим Шумков сообщал, что в связи с обращениями жителей из-за запаха от реки Исети в районе населенных пунктов Курганской области дал ряд поручений, в том числе о проведении по этому поводу внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он уточнил, что согласно докладу коллег, ситуация вызвана аномальными температурами и прогревом воды, что приводит к снижению кислорода в воде.

"Управлением Роспотребнадзора по Курганской области организован ежедневный отбор проб воды реки Исеть в пределах муниципального образования города Шадринска и отбор качества атмосферного воздуха раз в три дня для постоянного мониторинга ситуации. На данный момент ситуация контролируемая. Жизни и здоровью населения города Шадринска ничего не угрожает", - цитирует пресс-служба горадминистрации слова Чумичкина с заседания комиссии.

Старший государственный инспектор Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Додин отметил, что такая ситуация наблюдается на всем протяжении реки Исеть в Курганской, Свердловской, Тюменской областях.

"В городе Шадринске она проявляется наиболее острым образом. Эти явления, скорее всего, носят природный характер, связаны с паводком, вызванным продолжительными ливнями и высокой температурой воздуха, которая устоялась в последние две недели. В рамках выездного обследования планируется отбор сточной и природной воды на предмет экспертизы состояния загрязняющих веществ. Управление будет отслеживать ситуацию", - приводятся в сообщении слова Додина.

Врио главы Шадринска Ирина Гизатова рассказала, что питьевая вода идет не из реки Исеть, но принято решение усилить контроль ее качества.

"Дано поручение "Водоканалу" ежедневно мониторить и проверять качество питьевой воды", - цитирует пресс-служба слова Гизатовой.