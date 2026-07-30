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В Шадринске проверяют качество воздуха и питьевой воды из-за запаха у реки - РИА Новости, 30.07.2026
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16:24 30.07.2026
В Шадринске проверяют качество воздуха и питьевой воды из-за запаха у реки

В Шадринске проверяют качество воздуха и питьевой воды из-за запаха у реки Исеть

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРека Исеть
Река Исеть - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Река Исеть. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Шадринск Курганской области постоянно проверяют качество воздуха и питьевой воды после сообщений о запахе от реки Исеть.
  • По мнению специалистов, ситуация вызвана аномальными температурами и прогревом воды, что приводит к снижению кислорода в реке Исеть.
  • Врио главы Шадринска поручила "Водоканалу" ежедневно мониторить и проверять качество питьевой воды.
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл - РИА Новости. Качество воздуха и питьевой воды в городе Шадринск Круганской области постоянно проверяют после сообщений о запахе от реки Исеть, населения ничего не угрожает, сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Владимир Чумичкин.
Глава региона Вадим Шумков сообщал, что в связи с обращениями жителей из-за запаха от реки Исети в районе населенных пунктов Курганской области дал ряд поручений, в том числе о проведении по этому поводу внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он уточнил, что согласно докладу коллег, ситуация вызвана аномальными температурами и прогревом воды, что приводит к снижению кислорода в воде.
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"Управлением Роспотребнадзора по Курганской области организован ежедневный отбор проб воды реки Исеть в пределах муниципального образования города Шадринска и отбор качества атмосферного воздуха раз в три дня для постоянного мониторинга ситуации. На данный момент ситуация контролируемая. Жизни и здоровью населения города Шадринска ничего не угрожает", - цитирует пресс-служба горадминистрации слова Чумичкина с заседания комиссии.
Старший государственный инспектор Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Додин отметил, что такая ситуация наблюдается на всем протяжении реки Исеть в Курганской, Свердловской, Тюменской областях.
"В городе Шадринске она проявляется наиболее острым образом. Эти явления, скорее всего, носят природный характер, связаны с паводком, вызванным продолжительными ливнями и высокой температурой воздуха, которая устоялась в последние две недели. В рамках выездного обследования планируется отбор сточной и природной воды на предмет экспертизы состояния загрязняющих веществ. Управление будет отслеживать ситуацию", - приводятся в сообщении слова Додина.
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Врио главы Шадринска Ирина Гизатова рассказала, что питьевая вода идет не из реки Исеть, но принято решение усилить контроль ее качества.
"Дано поручение "Водоканалу" ежедневно мониторить и проверять качество питьевой воды", - цитирует пресс-служба слова Гизатовой.
По итогам КЧС замгубернатора Курганской области Иван Ситников поручил профильным ведомствам оценивать качество воздуха и воды в динамике, а пробы воды брать не только в Шадринске, но и выше по течению, обо всех результатах незамедлительно информировать руководство муниципального образования, отмечает пресс-служба.
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