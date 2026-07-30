Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 195 военнослужащих в зоне действий "Севера".
- Российские бойцы нанесли поражение противнику в нескольких районах Сумской и Харьковской областей.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки лишились до 195 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Уланово, Рыжевка, Иволжанское, Угроеды Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Ивашкино, Цуповка, Колодезное, Приколотное, Петропавловка и Белый Колодезь.
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22 июня 2022, 17:18