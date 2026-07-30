Посольство в Сербии следит за ситуацией c пропавшей россиянкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство в Сербии проинформировано об исчезновении россиянки Л. К. Турковой в Белграде.

Дипломаты поддерживают рабочие контакты с компетентными ведомствами и следят за развитием ситуации.

БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Сербии проинформировано об исчезновении гражданки РФ, контактировало с родственниками, следит за развитием ситуации, сообщили российским журналистам в диппредставительстве.

Отмечается, что посольство проинформировано об исчезновении гражданки Российской Федерации Л.К.Турковой в Белграде . Соответствующее обращение от близких пропавшей поступило вечером 29 июля.

"Сотрудниками консульского отдела установлен контакт с заявителями и предоставлены разъяснения относительно дальнейшего алгоритма действий. В соответствии с международной консульской практикой и законодательством Республики Сербии родственникам рекомендовано безотлагательно обратиться в правоохранительные органы, обладающие полномочиями по организации и проведению розыскных мероприятий", - говорится в сообщении пресс-служба посольства.

Российские дипломаты указали, что поддерживают рабочие контакты с компетентными ведомствами Республики Сербии и исходят "из того, что ими будут предприняты все необходимые меры для установления местонахождения российской гражданки".

"Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнули в посольстве России