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Посольство в Сербии следит за ситуацией c пропавшей россиянкой - РИА Новости, 30.07.2026
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13:14 30.07.2026
Посольство в Сербии следит за ситуацией c пропавшей россиянкой

Посольство в Сербии следит за ситуацией c пропавшей жительницей Петербурга

© AP Photo / Darko VojinovicПолиция в Белграде
Полиция в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Полиция в Белграде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство в Сербии проинформировано об исчезновении россиянки Л. К. Турковой в Белграде.
  • Дипломаты поддерживают рабочие контакты с компетентными ведомствами и следят за развитием ситуации.
БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Сербии проинформировано об исчезновении гражданки РФ, контактировало с родственниками, следит за развитием ситуации, сообщили российским журналистам в диппредставительстве.
Отмечается, что посольство проинформировано об исчезновении гражданки Российской Федерации Л.К.Турковой в Белграде. Соответствующее обращение от близких пропавшей поступило вечером 29 июля.
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"Сотрудниками консульского отдела установлен контакт с заявителями и предоставлены разъяснения относительно дальнейшего алгоритма действий. В соответствии с международной консульской практикой и законодательством Республики Сербии родственникам рекомендовано безотлагательно обратиться в правоохранительные органы, обладающие полномочиями по организации и проведению розыскных мероприятий", - говорится в сообщении пресс-служба посольства.
Российские дипломаты указали, что поддерживают рабочие контакты с компетентными ведомствами Республики Сербии и исходят "из того, что ими будут предприняты все необходимые меры для установления местонахождения российской гражданки".
"Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнули в посольстве России.
Родственники жительницы Санкт-Петербурга ранее обратились в полицию с заявлением о ее пропаже в Сербии, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД РФ.
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