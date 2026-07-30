Россияне считают крепкую семью главным признаком успеха, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ Семья остается главной характеристикой успешной жизни для россиян, согласно опросу газеты ВЗГЛЯД.

Ряд опрошенных отметил, что для ощущения успеха необходимы не только близкие люди, но и определенные карьерные достижения.

Для некоторых респондентов успех измеряется внутренним состоянием и свободой.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Крепкая и дружная семья - важнейший символ успешной жизни, также значимыми остаются карьера и свобода, свидетельствуют результаты опроса среди россиян.

Опрос, проведенный газетой ВЗГЛЯД , показал, что семья остается главной характеристикой успешной жизни как для мужчин, так и для женщин. Эту мысль разделяют многие респонденты.

« "У меня двое прекрасных детей. Потрясающие друзья", – делится одна из опрошенных. По словам другой девушки, ребенок и муж - это главный успех в жизни. "Я не считаю, что финансовые показатели могут сравниться по степени успешности с наличием семьи", – добавляет молодой человек.

При этом не все ограничиваются только семейным счастьем. Ряд других опрошенных отметил: чтобы чувствовать себя по-настоящему успешным, нужны не только близкие люди, но и определенные карьерные достижения.

"Успех – когда ты состоялся в карьере и имеешь хороший заработок, а рядом любящая жена", – отмечает спикер. Следующая опрошенная же подчеркнула, что для человека важно не только иметь семью, но и состояться в любимой сфере деятельности.