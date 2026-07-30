Рейтинг@Mail.ru
Россияне считают крепкую семью главным признаком успеха, показал опрос - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 30.07.2026
Россияне считают крепкую семью главным признаком успеха, показал опрос

Опрос ВЗГЛЯД: россияне считают крепкую семью важнейшим символом успешной жизни

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСемья с детьми на лавандовом поле в Крыму
Семья с детьми на лавандовом поле в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Семья с детьми на лавандовом поле в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья остается главной характеристикой успешной жизни для россиян, согласно опросу газеты ВЗГЛЯД.
  • Ряд опрошенных отметил, что для ощущения успеха необходимы не только близкие люди, но и определенные карьерные достижения.
  • Для некоторых респондентов успех измеряется внутренним состоянием и свободой.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Крепкая и дружная семья - важнейший символ успешной жизни, также значимыми остаются карьера и свобода, свидетельствуют результаты опроса среди россиян.
Опрос, проведенный газетой ВЗГЛЯД, показал, что семья остается главной характеристикой успешной жизни как для мужчин, так и для женщин. Эту мысль разделяют многие респонденты.
Свидание - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
19 января, 04:09
«
"У меня двое прекрасных детей. Потрясающие друзья", – делится одна из опрошенных. По словам другой девушки, ребенок и муж - это главный успех в жизни. "Я не считаю, что финансовые показатели могут сравниться по степени успешности с наличием семьи", – добавляет молодой человек.
При этом не все ограничиваются только семейным счастьем. Ряд других опрошенных отметил: чтобы чувствовать себя по-настоящему успешным, нужны не только близкие люди, но и определенные карьерные достижения.
"Успех – когда ты состоялся в карьере и имеешь хороший заработок, а рядом любящая жена", – отмечает спикер. Следующая опрошенная же подчеркнула, что для человека важно не только иметь семью, но и состояться в любимой сфере деятельности.
Отмечается, что для остальных респондентов успех измеряется не материальными благами или статусом, а внутренним состоянием. По их словам, успешная жизнь – это чувствовать счастье от уже достигнутых результатов, быть свободным в передвижении и выборе товаров потребления, ни в чем себе не отказывать, а также гармония с собой.
Молодожены во время торжественной регистрации брака - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Священник рассказал, как молиться, чтобы выйти замуж
11 июля, 04:54
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала