Россияне считают крепкую семью главным признаком успеха, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семья остается главной характеристикой успешной жизни для россиян, согласно опросу газеты ВЗГЛЯД.
- Ряд опрошенных отметил, что для ощущения успеха необходимы не только близкие люди, но и определенные карьерные достижения.
- Для некоторых респондентов успех измеряется внутренним состоянием и свободой.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Крепкая и дружная семья - важнейший символ успешной жизни, также значимыми остаются карьера и свобода, свидетельствуют результаты опроса среди россиян.
Опрос, проведенный газетой ВЗГЛЯД, показал, что семья остается главной характеристикой успешной жизни как для мужчин, так и для женщин. Эту мысль разделяют многие респонденты.
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"У меня двое прекрасных детей. Потрясающие друзья", – делится одна из опрошенных. По словам другой девушки, ребенок и муж - это главный успех в жизни. "Я не считаю, что финансовые показатели могут сравниться по степени успешности с наличием семьи", – добавляет молодой человек.
При этом не все ограничиваются только семейным счастьем. Ряд других опрошенных отметил: чтобы чувствовать себя по-настоящему успешным, нужны не только близкие люди, но и определенные карьерные достижения.
"Успех – когда ты состоялся в карьере и имеешь хороший заработок, а рядом любящая жена", – отмечает спикер. Следующая опрошенная же подчеркнула, что для человека важно не только иметь семью, но и состояться в любимой сфере деятельности.
Отмечается, что для остальных респондентов успех измеряется не материальными благами или статусом, а внутренним состоянием. По их словам, успешная жизнь – это чувствовать счастье от уже достигнутых результатов, быть свободным в передвижении и выборе товаров потребления, ни в чем себе не отказывать, а также гармония с собой.
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