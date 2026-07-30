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Миронов предложил создать бесплатные кружки и секции для всех детей - РИА Новости, 30.07.2026
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07:07 30.07.2026
Миронов предложил создать бесплатные кружки и секции для всех детей

Миронов предложил сделать бесплатными кружки и секции для всех детей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил сделать дополнительное образование бесплатным для всех детей в России.
  • По мнению Миронова, государство должно обеспечить каждому ребенку возможность развиваться в интересующей его сфере — спорт, музыка, программирование или рисование.
  • Кружки и секции должны быть в шаговой доступности — в каждой школе или доме творчества, считает парламентарий.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сделать бесплатным дополнительное образование для всех детей в России.
"Дополнительное образование для детей - спорт, творчество, наука - должно быть бесплатным и доступным каждому ребенку в нашей стране", - сказал Миронов РИА Новости.
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По его словам, дополнительные занятия для детей должны быть доступны каждой семье. Лидер партии подчеркнул, что именно в детстве закладываются интересы и таланты, которые определяют будущее человека.
"Государство, по моему мнению, должно обеспечить каждому ребенку возможность развиваться в том, что ему интересно, - будь то спорт, музыка, программирование или рисование", - считает Миронов.
Парламентарий также добавил, что кружки и секции должны находиться в шаговой доступности - в каждой школе или доме творчества, что особенно важно для жителей небольших городов и сельской местности.
"Талантливые дети рождаются в самых разных семьях, и мы не имеем права терять их только потому, что у родителей нет денег на кружок. Это вопрос справедливости и будущего нашей страны. Каждый ребенок должен иметь шанс найти свое призвание", - подытожил Миронов.
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