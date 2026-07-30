Миронов предложил создать бесплатные кружки и секции для всех детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил сделать дополнительное образование бесплатным для всех детей в России.

По мнению Миронова, государство должно обеспечить каждому ребенку возможность развиваться в интересующей его сфере — спорт, музыка, программирование или рисование.

Кружки и секции должны быть в шаговой доступности — в каждой школе или доме творчества, считает парламентарий.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сделать бесплатным дополнительное образование для всех детей в России.

"Дополнительное образование для детей - спорт, творчество, наука - должно быть бесплатным и доступным каждому ребенку в нашей стране", - сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, дополнительные занятия для детей должны быть доступны каждой семье. Лидер партии подчеркнул, что именно в детстве закладываются интересы и таланты, которые определяют будущее человека.

"Государство, по моему мнению, должно обеспечить каждому ребенку возможность развиваться в том, что ему интересно, - будь то спорт, музыка, программирование или рисование", - считает Миронов

Парламентарий также добавил, что кружки и секции должны находиться в шаговой доступности - в каждой школе или доме творчества, что особенно важно для жителей небольших городов и сельской местности.