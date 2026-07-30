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Пользователи Claude AI по всему миру сообщают о сбоях в работе платформы - РИА Новости, 30.07.2026
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00:09 30.07.2026
Пользователи Claude AI по всему миру сообщают о сбоях в работе платформы

Downdetector: пользователи Claude AI сообщают о сбоях в работе платформы

© AP Photo / Patrick SisonСтраница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера
Страница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Patrick Sison
Страница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic.
  • Сбой начался около 22:30 мск среды, более 3,8 тысячи жалоб поступили из США, также о сбоях сообщают из Германии, Франции, Индии, Великобритании и других стран.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой начался около 22.30 мск среды. Более 3,8 тысячи жалоб поступили из США, также о сбоях в работе чат-бота сообщают из Германии, Франции, Индии, Великобритании и других стран.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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