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Число сенаторов, отказавшихся голосовать по санкциям против России, выросло - РИА Новости, 30.07.2026
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03:22 30.07.2026
Число сенаторов, отказавшихся голосовать по санкциям против России, выросло

РИА Новости: четыре сенатора отказались голосовать по санкциям против России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне. 30 сентября 2025
Здание Капитолия в Вашингтоне. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число американских сенаторов, которые не стали голосовать по законопроекту о новых санкциях и вторичных пошлинах против России и Ирана, выросло вдвое.
  • Среди тех, кто не отдал голос ни за, ни против законопроекта, оказались сестра умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма Дарлин, а также 84-летний республиканец Митч Макконнелл.
  • Помимо них голосовать не стали двое сенаторов-демократов — Рубен Гайего от Аризоны и Шелдон Уайтхаус от Род-Айленда.
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Число американских сенаторов, которые не стали голосовать по законопроекту о новых санкциях и вторичных пошлинах против России и Ирана, выросло вдвое по итогам очередного раунда прохождения документа в верхней палате конгресса США, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта.
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Если на первом процедурном голосовании "за" проголосовали 86 сенаторов, "против" - 12, а двое не участвовали, то на втором 84 - "за", 12 - "против", а четверо не стали голосовать вовсе.
Среди тех, кто не отдал голос ни за, ни против законопроекта, вновь оказались сестра умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) Дарлин, которой были переданы полномочия по замещению его кресла, а также 84-летний республиканец Митч Макконнелл, состояние здоровья которого уже полтора месяца не позволяет вернуться к работе.
Однако помимо них голосовать не стали двое сенаторов-демократов - Рубен Гайего от Аризоны и Шелдон Уайтхаус от Род-Айленда. При этом оба на первом голосовании поддержали законодательную инициативу.
В остальном список голосовавших "за" и "против" не претерпел никаких изменений.
После второго процедурного голосования сенат переходит к непосредственному рассмотрению законопроекта с внесением в него поправок, после чего предстоит провести еще одно процедурное голосование с порогом в 60 голосов для прекращения прений и перейти уже к финальному голосованию в верхней палате простым большинством.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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В миреРоссияСШААризонаМитч МакконнеллШелдон УайтхаусСанкции в отношении России
 
 
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