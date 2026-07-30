Российские Бе-200 борются с лесными пожарами в Турции

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Два российских самолета-амфибии Бе-200 со вторника интенсивно используются в тушении лесных пожаров на юге и западе Турции, где огонь охватил несколько провинций, общий налет составил почти 40 часов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Двухмоторный Бе-200 по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. Самолет создан для пожаротушения, выполнения поисково-спасательных операций, доставки спасателей и специального оборудования в районы бедствия, а также эвакуации пострадавших с воды. Самолет может эксплуатироваться в том числе с водной поверхности при глубине не менее двух метров, способен перевозить до 7,5 тонн грузов. Максимальный запас воды в противопожарной модификации - 12 тонн. За одну заправку топливом Бе-200 может сбросить на очаг пожара до 320 тонн воды.