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Российские Бе-200 борются с лесными пожарами в Турции - РИА Новости, 30.07.2026
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11:36 30.07.2026
Российские Бе-200 борются с лесными пожарами в Турции

Два российских самолета Бе-200 работают на тушении лесных пожаров в Турции

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два российских самолета-амфибии Бе-200 используются в тушении лесных пожаров на юге и западе Турции.
  • Общий налет российских самолетов Бе-200 в Турции составил почти 40 часов.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Два российских самолета-амфибии Бе-200 со вторника интенсивно используются в тушении лесных пожаров на юге и западе Турции, где огонь охватил несколько провинций, общий налет составил почти 40 часов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в Турцию для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров прибыли из Красноярска и Ростова-на-Дону два самолета Бе-200ЧС. Как и в 2025 году, воздушные суда базируются на аэродроме "Измир" на юго-западе Турции. По предварительной информации, продолжительность контракта на тушение природных пожаров составляет два месяца.
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"Интенсивные вылеты Бе-200 на тушение лесных пожаров начались во вторник", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что российские самолеты-амфибии уже налетали более 35 часов.
Двухмоторный Бе-200 по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. Самолет создан для пожаротушения, выполнения поисково-спасательных операций, доставки спасателей и специального оборудования в районы бедствия, а также эвакуации пострадавших с воды. Самолет может эксплуатироваться в том числе с водной поверхности при глубине не менее двух метров, способен перевозить до 7,5 тонн грузов. Максимальный запас воды в противопожарной модификации - 12 тонн. За одну заправку топливом Бе-200 может сбросить на очаг пожара до 320 тонн воды.
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ТурцияКрасноярскРостов-на-ДонуБе-200
 
 
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