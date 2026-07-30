Лимаренко дал старт двум новым производствам на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Губернатор Валерий Лимаренко в рамках международного форума "Энергия Сахалина" дал старт работе двух новых производственных площадок в Сахалинском нефтегазовом индустриальном парке, сообщила пресс-служба правительства региона.

По ее информации, первый объект по производству критических материалов для операторов шельфовых проектов возводит ООО "Интра Сахалин". Проект, который поможет сократить время реакции на любые вызовы, реализуется при поддержке властей области.

"Логистика на остров сложная, и при возникновении каких-то внештатных ситуаций плечо доставки с материка чрезвычайно длинное. Важно, что мы уделяем большое внимание локализации наших технологий и используем собственное оборудование, которое производим на одном из наших заводов в Миассе", - цитирует пресс-служба слова гендиректор компании Евгения Филиппова.

Объем инвестиций в создание производственной площадки составил более 600 миллионов рублей. Как отмечает пресс-служба, здесь будет создана лаборатория по разработке и производству новых композитных материалов – армирующих тканей и муфт для восстановления несущей способности трубопроводов с дефектами.

Кроме того, компания планирует развивать собственный учебный центр для подготовки квалифицированных кадров, что откроет возможности для карьерного развития молодежи Сахалина и Курил.

Инвестором второго объекта стала компания "Айлэнд Дженерал Сервисиз", которая открыла береговую базу производственного обслуживания, обеспечив этим дополнительный логистический узел для нефтегазового сектора региона.

"Клиенты будут получать необходимые материалы в состоянии максимальной готовности для дальнейшего использования. Тем самым мы сокращаем для заказчиков издержки по созданию складских мощностей и трудовых ресурсов, необходимых для содержания и обслуживания такой инфраструктуры. Объект оснащен современной цифровой системой учета, которая позволит нашим партнерам в режиме онлайн осуществлять контроль за своими материалами", - говорится в сообщении.

Валерий Лимаренко и зампред правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов также осмотрели строящуюся площадку резидента индустриального парка – компании "ВолгаПромАльянс". Она возводит высокотехнологичную ремонтно-производственную базу, которую планируется запустить в работу в 2027 году.