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Эксперт: лучше РЖД управлять железными дорогами Армении не сможет никто - РИА Новости, 30.07.2026
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18:57 30.07.2026 (обновлено: 23:57 30.07.2026)
Эксперт: лучше РЖД управлять железными дорогами Армении не сможет никто

РИА Новости: эксперт считает РЖД лучшим управляющим железными дорогами Армении

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. РЖД являются законодателем мод на пространстве железных дорог с колеей 1520 мм, и лучше них управлять железными дорогами Армении не сможет никто, сообщил РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг не исключил, что вопрос, касающийся управления железными дорогами страны армянской "дочкой" РЖД, может дойти до арбитража. Армения в 2008 году передала железнодорожную инфраструктуру в концессию "дочке" РЖД - "Южно-Кавказской железной дороге". В феврале Пашинян заявил, что страна, имеющая дружественные отношения и с РФ, и с Арменией, могла бы купить право концессионного управления железными дорогами страны.
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"Текущие заявления носят, скорее, политический характер. Говоря откровенно, РЖД является законодателем мод на пространстве 1520, и лучше, чем РЖД, управлять армянскими железными дорогами никто не сможет", - сказал Иванкин в четверг.
Железные дороги Армении были переданы "дочке" РЖД в концессионное управление на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
"По договору сумма инвестиций составляет 570 миллионов долларов. Большая часть уже проинвестирована в развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава. В соответствии с договором обязательства выполнялись и выполняются с обеих сторон. Было несколько инцидентов, но они носили политический характер и к деятельности по договору концессии были искусственно притянуты", - добавил Иванкин.
ЮКЖД сообщала, что в 2025 году перевезла свыше 500 тысяч пассажиров.
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АрменияРоссияНикол ПашинянРЖД
 
 
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