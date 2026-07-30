Эксперт: лучше РЖД управлять железными дорогами Армении не сможет никто

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. РЖД являются законодателем мод на пространстве железных дорог с колеей 1520 мм, и лучше них управлять железными дорогами Армении не сможет никто, сообщил РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг не исключил, что вопрос, касающийся управления железными дорогами страны армянской "дочкой" РЖД, может дойти до арбитража. Армения в 2008 году передала железнодорожную инфраструктуру в концессию "дочке" РЖД - "Южно-Кавказской железной дороге". В феврале Пашинян заявил, что страна, имеющая дружественные отношения и с РФ, и с Арменией, могла бы купить право концессионного управления железными дорогами страны.

"Текущие заявления носят, скорее, политический характер. Говоря откровенно, РЖД является законодателем мод на пространстве 1520, и лучше, чем РЖД, управлять армянскими железными дорогами никто не сможет", - сказал Иванкин в четверг.

Железные дороги Армении были переданы "дочке" РЖД в концессионное управление на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

"По договору сумма инвестиций составляет 570 миллионов долларов. Большая часть уже проинвестирована в развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава. В соответствии с договором обязательства выполнялись и выполняются с обеих сторон. Было несколько инцидентов, но они носили политический характер и к деятельности по договору концессии были искусственно притянуты", - добавил Иванкин.