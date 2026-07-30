Краткий пересказ от РИА ИИ В Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы эстонского производителя мясной продукции Rannarootsi, которая была воспринята как русофобская.

Оксана Пост рассказала, что ее семья решила переехать в Великий Новгород из-за русофобских выходок, в частности, из-за поста бывшего заместителя главного редактора «Радио 4» Артура Аукона в социальной сети.

Оксана Пост выразила мнение, что из-за подобных русофобских выходок даже те люди в Эстонии, которые хорошо относятся к России, задумываются о переезде.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Скандальная реклама с "луком" стала уже не первым русофобским скандалом в Эстонии, они становятся нормой, рассказала РИА Новости активистка и мать четверых детей Оксана Пост, после одного из них ее семья решила переехать в Великий Новгород.

Ранее РИА Новости опубликовало статью о скандальной рекламе эстонского производителя мясной продукции Rannarootsi. На рекламном постере двое молодых людей с украинскими флажками на рукавах футболок жарили мясо на фоне горящих объектов на дальнем плане. Изображение сопровождалось подписью на эстонском языке: "Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий". Многие пользователи возмутились по этому поводу, так как в республике "луковицами" уничижительно называют русскоязычное население.

"Я приняла решение о переезде из-за точно такой же выходки. В 2022 году русофобский пост в Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская) опубликовал государственный служащий, бывший заместитель главного редактора "Радио 4" Артур Аукон. Он запостил картинку с четырьмя гробиками мал мала меньше, расписанными хохломой, которую снабдил подписью "Мертвешка. Подарок русской маме на восьмое марта", - рассказала Оксана Пост.

По словам Оксаны, она воспринимала эту "шутку" близко к сердцу именно потому, что у нее как раз четверо детей.

"Меня так шокировало, что подобное стало возможно в, казалось бы, цивилизованной европейской стране, что я решила - в Эстонии моя семья жить больше не будет. Через 2,5 года, как только мы уладили все дела с недвижимостью, мы переехали. Теперь я вижу, что некрофилия в Эстонии сменилась людоедством. Мясо на гриле рекламируют с намеком на "поджаренных русских", и это отвратительно", - возмущается Оксана.

По ее словам, в Эстонии остались люди, хорошо относящиеся к России, продолжила Пост, но из-за подобных русофобских выходок и они задумываются о переезде.

"Такое отношение к себе сложно терпеть. Хочется растить детей в стране, где к представителям любой национальности относятся с уважением, где можно чувствовать себя безопасно, где у детей есть будущее", - подытожила она.