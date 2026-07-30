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RT начинает прием заявок на участие в премии военкоров - РИА Новости, 30.07.2026
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17:04 30.07.2026 (обновлено: 17:05 30.07.2026)
RT начинает прием заявок на участие в премии военкоров

RT начинает прием заявок на премию имени Халеда аль-Хатыба для военкоров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеканал RT объявил о начале приема заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба — 2026 для военных корреспондентов.
  • Заявки будут приниматься с 30 июля по 1 октября 2026 года, а победители будут объявлены до конца года.
  • Участвовать в конкурсе могут штатные репортеры, независимые журналисты, фрилансеры и блогеры.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Телеканал RT объявил о начале приема заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба - 2026, которая присуждается военным корреспондентам за лучшие новостные видеоматериалы из зоны боевых действий.
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"Телеканал RT открывает прием заявок на участие в Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2026, которая вручается на протяжении девяти лет военным корреспондентам за лучшие новостные видеоматериалы из зоны боевых действий", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
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Прием работ продлится с 30 июля по 1 октября 2026 года. Победители будут объявлены до конца года. Руководитель RT Arabic Майя Манна отметила, что работа военкора крайне опасна, поэтому рассказывать о таких героях необходимо.
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"Мы считаем своим долгом привлекать внимание общественности к тому, что работа военкора смертельно опасна, и показывать каждый год тех героев, которые, несмотря на все это, идут на передовую для того, чтобы нам показать правду", - сказала руководитель RT Arabic, чьи слова приводятся в публикации.
Уточняется также, что подать заявку на участие в конкурсе могут как штатные репортеры телеканалов и крупных медиахолдингов, так и независимые журналисты, фрилансеры и блогеры.
Международная премия была учреждена в 2018 году в память о военном корреспонденте Халеде аль-Хатыбе. Сотрудничая с RT Arabic, он погиб в результате ракетного удара в Сирии.
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