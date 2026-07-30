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Полиция Сербии ищет пропавшую в Белграде россиянку - РИА Новости, 30.07.2026
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22:48 30.07.2026 (обновлено: 22:50 30.07.2026)
Полиция Сербии ищет пропавшую в Белграде россиянку

РИА Новости: МВД Сербии сообщило, что разыскивает пропавшую в Белграде россиянку

© Фото : Министарство унутрашњих послова Републике СрбијеПолиция Сербии
Полиция Сербии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Министарство унутрашњих послова Републике Србије
Полиция Сербии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белграде пропала гражданка России Людмила Туркова, об этом сообщили в посольстве РФ в Сербии.
  • Полиция Сербии ведет поиски пропавшей, МИД России поддерживает контакты с сербскими ведомствами.
БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Полиция Сербии ведет поиски пропавшей ранее в Белграде гражданки России, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД.
Посольство РФ в Сербии сообщило в четверг, что проинформировано об исчезновении гражданки России Людмилы Турковой в Белграде. Обращение от близких пропавшей поступило 29 июля.
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"Поступило заявление о пропаже данного лица. Ведется работа по его поиску", - сказали в пресс-службе сербского МВД.
Российские дипломаты ранее указали, что поддерживают рабочие контакты с компетентными ведомствами Республики Сербии и внимательно следят за развитием ситуации.
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