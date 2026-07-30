Полиция Сербии ищет пропавшую в Белграде россиянку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белграде пропала гражданка России Людмила Туркова, об этом сообщили в посольстве РФ в Сербии.
- Полиция Сербии ведет поиски пропавшей, МИД России поддерживает контакты с сербскими ведомствами.
БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Полиция Сербии ведет поиски пропавшей ранее в Белграде гражданки России, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД.
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"Поступило заявление о пропаже данного лица. Ведется работа по его поиску", - сказали в пресс-службе сербского МВД.
Российские дипломаты ранее указали, что поддерживают рабочие контакты с компетентными ведомствами Республики Сербии и внимательно следят за развитием ситуации.