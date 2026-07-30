"Разрезали на части". Новый поворот в деле о пропаже россиян в Таиланде

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Анастасия Савенкова. В Паттайе пятый день ищут 22-летнюю Диану Назимову и ее 17-летнего брата Романа — они пропали 26 июля в районе Банг Ламунг. В деле появились новые зацепки и подозреваемые. О том, что могло случиться с россиянами, — в материале РИА Новости.

"Связь прервалась"

Мать-одиночка Зарина Назимова переехала из Тюменской области в Таиланд в 2018-м. Купила дом в пригороде Паттайи. Детей и своего отца перевезла в 2021-м. В социальных сетях часто публиковала фотографии, рассказывала о быте на новом месте.

Объявление о розыске пропавших в Таиланде россиян Объявление о розыске пропавших в Таиланде россиян

Диана и Роман учили английский язык, тайский не знали. По словам Зарины, дети были домашними и никогда не создавали проблем. Уйти из дома на несколько дней для них было совсем не характерно.

В день исчезновения около четырех утра брат и сестра отпросились у матери прокатиться на арендованном черно-сером мотоцикле Honda ADV. В районе Банг Ламунг планировали зайти в круглосуточный магазин. На тот момент в доме находился только их 60-летний дедушка, который спал. Зарина была по делам в Бангкоке. В семь утра дедушка, не обнаружив дома Диану и Романа, сразу связался с их матерью.

В 4:26 Зарине пришло подозрительное сообщение от дочери — URGENT! (в переводе — "Срочно!"). После этого связь с детьми полностью прервалась. Также Диана ранее говорила, что ее телефон обнаружил поблизости неизвестное bluetooth-устройство, и заподозрила, что за ней могли таким образом следить.

"Установили последнее местонахождение"

Зарина сначала искала детей самостоятельно, распространяла информацию о беде в социальных сетях. К поискам присоединились русскоговорящие волонтеры, местные жители. Но результатов не было. Тогда она написала заявление в полицию.

Силовики попытались отследить телефон Дианы. Последний раз он передал геолокацию в 200 метрах от дома.

© Соцсети Объявление по поиску пропавших молодых людей в Паттайе © Соцсети Объявление по поиску пропавших молодых людей в Паттайе

Следователи изучили камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что управлял мопедом Роман, Диана ехала на пассажирском сиденье. На подъезде к автомагистрали Мап Та Пхут — На Джомтьен их догнал неизвестный мотоциклист. Они остановились на дороге и о чем-то поговорили. Затем продолжили движение.

Координатор русскоговорящих волонтеров Светлана Шерстобоева, участвующая в поисках, сообщила в соцсетях, что на данный момент волонтерам удалось определить четыре точки с камер, где проезжали пропавшие. Также установили последнее местонахождение молодых людей.

Арендованный байк утром в среду нашли в придорожном лесу у старого кладбища. Очевидцы рассказали следователям, что видели четырех мужчин, которые разрезали мопед газовым резаком на три части и прикопали землей.

"В грязи и с оружием"

По версии следствия, в исчезновении замешан местный житель по прозвищу Понг. Силовики установили по камерам видеонаблюдения, что он мог находиться за рулем преследующего Диану и Романа байка. Известно, что в 2010-м его арестовывали за похищение несовершеннолетнего, в 2016 и 2018 годах — за незаконное хранение оружия. По словам местных, он вышел из тюрьмы два месяца назад.

© Chon Buri police Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне © Chon Buri police Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне

Очевидцы сообщили, что недалеко от места, где был закопан мотоцикл, ночью слышали стрельбу. Кроме того, в округе чувствовался химический запах со стороны леса. Силовики хотели прочесать его с помощью поисковых собак. Однако из-за плохой погоды операцию отменили.

Полицейские наведались и к Понгу — взяли штурмом дом, где он мог находиться. На месте обнаружили только старшую сестру тайца. Она сообщила, что Понг и его сообщник Тхонг приходили, были одеты в полицейскую форму и испачканы грязью. При них было огнестрельное оружие. Вскоре мужчины пропали.

Сегодня арестовали двоих мужчин — Сыа Хой и Панг. По версии полиции, они помогли спрятать мотоцикл главных подозреваемых — Понга и Тхонга — и вывезли их из зоны оцепления. Задержанные все обвинения отрицают. Также в четверг вечером задержали и самого Понга.

© RT на русском Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе © RT на русском Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе

"Туристы многого не знают"

Россиянин Евгений Черкасов уже 15 лет живет в Паттайе вместе с женой. Признается, что туристы многого не знают о том, что здесь происходит на самом деле.

"Паттайя постепенно становится мегаполисом. Отстраиваются высотки, сюда едут отдыхать люди с семьями со всего мира. Власти хотят, чтобы город стал более комфортным для семейного отдыха. Но главная проблема — преступность как была, так и осталась. В частности, до пор сих на улицах свободно торгуют наркотиками. И от этого все проблемы. Многие приезжают сюда, накуриваются, а потом совершают преступления", — говорит он.

Евгений не раз был свидетелем неприятных происшествий на улице.

"Бывают случаи, когда на байках у туристов вырывают сумочки, срывают цепи. Обычно таким промышляют мигранты из соседних бедных стран. Например, из Бирмы. Всегда предупреждаю знакомых, чтобы не провоцировали местных "толстыми кошельками", они относятся к этому с завистью", — рассказывает Черкасов.

© Соцсети Объявление по поиску пропавших молодых людей в Паттайе © Соцсети Объявление по поиску пропавших молодых людей в Паттайе

"Следствие продолжается"

Также он припоминает случаи с исчезновением людей: "Знаю, что воровали иностранцев, которые приезжали на заработки в Бангкок. Потом их переправляли через границу в Бирму, забирали паспорта и использовали в качестве рабов".

По словам Евгения, сейчас по всему городу расклеены листовки с лицами Дианы и Романа.

"Ищут их не в самой Паттайе, а примерно в десяти-пятнадцати километрах от нее, в "русской" деревне. Так называют между собой этот район местные жители. Там есть православная церковь, много русскоговорящих, тех, кто владеет недвижимостью в том районе", — объясняет Черкасов.