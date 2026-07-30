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Правительство Удмуртии: самолеты "Ижавиа" арендуют другие перевозчики - РИА Новости, 30.07.2026
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19:28 30.07.2026 (обновлено: 19:49 30.07.2026)
Правительство Удмуртии: самолеты "Ижавиа" арендуют другие перевозчики

Ефимов: самолеты "Ижавиа" арендуют другие перевозчики

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ижавиа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ижавиа - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ижавиа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «ИжАвиа», и с 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов.
  • Авиакомпания «ИжАвиа» не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов в отведенный срок.
  • Самолеты «ИжАвиа» исправны и будут арендованы другими перевозчиками, что позволит улучшить транспортную доступность для жителей и гостей Удмуртии.
УФА, 30 июл - РИА Новости. Самолеты авиакомпании "ИжАвиа" исправны, их арендуют другие перевозчики, идет активное обсуждение и подписание соглашений с авиакомпаниями, сообщил журналистам председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.
Росавиация в четверг аннулировала сертификат эксплуатанта "ИжАвиа". С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. При этом, все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными.
"Наша авиационная техника исправна и будет эксплуатироваться в течение этого (отведенного на устранение нарушений - ред.) времени. Борта "ИжАвиа" арендуют другие перевозчики. Сейчас идет активное обсуждение и подписание соглашений с авиакомпаниями. Транспортная доступность для жителей и гостей Удмуртии по итогу мероприятий улучшится", - сказал Ефимов.
В пресс-службе главы Удмуртии подчеркнули журналистам, что ранее в отношении сертификата эксплуатанта "ИжАвиа" действовали ограничения.
Руководству авиакомпании рекомендовали пересмотреть подходы к управлению безопасностью полетов, провести структурные и кадровые изменения, а также тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники.
В сообщении пресс-службы отмечается, что в отведенный срок авиакомпания не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов.
Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов сообщил журналистам, что приостановка деятельности "ИжАвиа" - вынужденная мера, которая позволит региональным властям в установленное время пересобрать компанию и усилить меры безопасности, а также устранить все замечания.
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