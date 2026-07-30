Правительство Удмуртии: самолеты "Ижавиа" арендуют другие перевозчики

Краткий пересказ от РИА ИИ Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «ИжАвиа», и с 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов.

Авиакомпания «ИжАвиа» не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов в отведенный срок.

Самолеты «ИжАвиа» исправны и будут арендованы другими перевозчиками, что позволит улучшить транспортную доступность для жителей и гостей Удмуртии.

УФА, 30 июл - РИА Новости. Самолеты авиакомпании "ИжАвиа" исправны, их арендуют другие перевозчики, идет активное обсуждение и подписание соглашений с авиакомпаниями, сообщил журналистам председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Росавиация в четверг аннулировала сертификат эксплуатанта "ИжАвиа". С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. При этом, все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными.

"Наша авиационная техника исправна и будет эксплуатироваться в течение этого (отведенного на устранение нарушений - ред.) времени. Борта "ИжАвиа" арендуют другие перевозчики. Сейчас идет активное обсуждение и подписание соглашений с авиакомпаниями. Транспортная доступность для жителей и гостей Удмуртии по итогу мероприятий улучшится", - сказал Ефимов.

В пресс-службе главы Удмуртии подчеркнули журналистам, что ранее в отношении сертификата эксплуатанта "ИжАвиа" действовали ограничения.

Руководству авиакомпании рекомендовали пересмотреть подходы к управлению безопасностью полетов, провести структурные и кадровые изменения, а также тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в отведенный срок авиакомпания не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов.