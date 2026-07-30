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Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Ижавиа" - РИА Новости, 30.07.2026
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19:05 30.07.2026 (обновлено: 20:18 30.07.2026)
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Ижавиа"

"Ижавиа" с августа приостановит продажу билетов из-за аннулирования сертификата

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "ИжАвиа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании ИжАвиа - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ИжАвиа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа".
  • Все приобретенные билеты остаются действительными до 1 февраля.
  • Рейсы распределят между авиакомпаниями "Россия" и S7.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта — АО "Ижавиа", сообщило ведомство.
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"С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов", — говорится в заявлении.

При этом все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными — на период до 1 февраля 2027 года их продали почти 46 тысяч по направлениям из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.
Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, рейсы распределят между авикомпаниями "Россия" и S7. Последняя уже сообщила, что с 1 августа начнет выполнять ежедневные полеты между Москвой и Ижевском.
В начале мая Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта "Ижавиа" до 28 июля после профилактического визита. Специалисты выявили нарушения воздушного законодательства, в том числе допуск самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме, а также ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов.
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