Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Ижавиа"

"С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов", — говорится в заявлении .

Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, рейсы распределят между авикомпаниями "Россия" и S7. Последняя уже сообщила, что с 1 августа начнет выполнять ежедневные полеты между Москвой и Ижевском.