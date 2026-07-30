Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Ижавиа"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа".
- Все приобретенные билеты остаются действительными до 1 февраля.
- Рейсы распределят между авиакомпаниями "Россия" и S7.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта — АО "Ижавиа", сообщило ведомство.
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"С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов", — говорится в заявлении.
Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, рейсы распределят между авикомпаниями "Россия" и S7. Последняя уже сообщила, что с 1 августа начнет выполнять ежедневные полеты между Москвой и Ижевском.
В начале мая Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта "Ижавиа" до 28 июля после профилактического визита. Специалисты выявили нарушения воздушного законодательства, в том числе допуск самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме, а также ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов.