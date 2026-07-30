Журналистка из США призналась в своей любви к России

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс призналась в своей любви к России в ответ на обвинения в связях с РФ.

Так журналистка ответила на обвинения политического комментатора и подкастера Мэтта Тардио, который обвинил ее в связях с российским правительством. Оуэнс опровергла все обвинения. По ее словам, даже если бы такие связи существовали, она не стала бы их скрывать.