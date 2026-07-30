Рейтинг@Mail.ru
Журналистка из США призналась в своей любви к России - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 30.07.2026
Журналистка из США призналась в своей любви к России

Журналистка из США Кэндис Оуэнс призналась в своей любви к России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКэндис Оуэнс
Кэндис Оуэнс - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Кэндис Оуэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс призналась в любви к России.
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс призналась в своей любви к России в ответ на обвинения в связях с РФ.
"Ребята, я люблю Россию. Прекрасная страна и прекрасные люди", - написала Оуэнс в соцести Х.
Так журналистка ответила на обвинения политического комментатора и подкастера Мэтта Тардио, который обвинил ее в связях с российским правительством. Оуэнс опровергла все обвинения. По ее словам, даже если бы такие связи существовали, она не стала бы их скрывать.
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Иностранцы поделились опытом жизни в России
4 июня, 17:45
 
РоссияКэндис Оуэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала