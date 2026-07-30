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Мишустин сообщил о планах передать регионам вертолеты Ми-8 - РИА Новости, 30.07.2026
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16:29 30.07.2026
Мишустин сообщил о планах передать регионам вертолеты Ми-8

Мишустин сообщил о планах передать регионам 72 вертолета Ми-8

© Фото : МВД РоссииВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : МВД России
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин сообщил о планах передать регионам 72 вертолета Ми-8.
  • Суммарная стоимость вертолетов Ми-8 составляет почти 50 миллиардов рублей, их производство осуществляется в рамках инвестпроекта по льготному лизингу.
  • Повышенный спрос на вертолеты Ми-8 наблюдается в регионах с удаленными и труднодоступными районами, они востребованы для транспортных целей, медицинской помощи и спасательных операций.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах передать 72 вертолета Ми-8 суммарной стоимостью в 50 миллиардов рублей регионам, первые поставки начнутся в этом году.
"Сделан дополнительный заказ на производство 72 универсальных вертолетов Ми-8. Их суммарная стоимость оценивается почти в 50 миллиардов рублей. Первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году", - сказал он в рамках заседания правительства РФ.
Как уточнили в кабмине, Ми-8 будут произведены в рамках инвестпроекта по льготному лизингу отечественных вертолетов.
Мишустин пояснил, что в регионах с удаленными и труднодоступными районами наблюдается повышенный спрос на вертолеты. Они востребованы как для транспортных целей, так и для оперативного оказания медицинской помощи, проведения спасательных операций в удаленных и труднодоступных районах.
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