Мишустин сообщил о планах передать регионам вертолеты Ми-8

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах передать 72 вертолета Ми-8 суммарной стоимостью в 50 миллиардов рублей регионам, первые поставки начнутся в этом году.

Как уточнили в кабмине, Ми-8 будут произведены в рамках инвестпроекта по льготному лизингу отечественных вертолетов.

Мишустин пояснил, что в регионах с удаленными и труднодоступными районами наблюдается повышенный спрос на вертолеты. Они востребованы как для транспортных целей, так и для оперативного оказания медицинской помощи, проведения спасательных операций в удаленных и труднодоступных районах.