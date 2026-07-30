ВС России освободили Юрченково, Могрицу и Малую Слободку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России установила контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, а также Могрица и Малая Слободка Сумской области.
- Контроль над этими населенными пунктами установили подразделения группировки войск «Север».
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, а также Могрица и Малая Слободка Сумской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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