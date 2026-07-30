В Европе выступили с безумной идеей в отношении России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти заявила, что Евросоюз может отказаться от масштабных санкций против России.
- Вместо этого могут быть введены более частые и поэтапные меры.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Евросоюзе могут отказаться от масштабных санкций против России в пользу более частых и поэтапных мер, заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти, ее слова передает Euractiv.
"Нам нужно посмотреть и определить, какой подход будет наилучшим", — ответила она на вопрос, последует ли 22-й пакет антироссийских мер.
В России не раз указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что ограничительные антироссийские меры не работают.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что Запад ставит рекорды по количеству и бесполезности санкций против страны.