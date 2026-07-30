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В Европе выступили с безумной идеей в отношении России - РИА Новости, 30.07.2026
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10:04 30.07.2026 (обновлено: 17:23 30.07.2026)
В Европе выступили с безумной идеей в отношении России

Глава МИД Ирландии Макэнти: ЕС намерен чаще вводить санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти заявила, что Евросоюз может отказаться от масштабных санкций против России.
  • Вместо этого могут быть введены более частые и поэтапные меры.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Евросоюзе могут отказаться от масштабных санкций против России в пользу более частых и поэтапных мер, заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти, ее слова передает Euractiv.
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